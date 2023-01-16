Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс избежал тяжелой травмы лодыжки.

Гимараэс исполняет ключевую роль в "Ньюкасле" с момента своего перехода из "Лиона" за 40 миллионов фунтов год назад. В этом сезоне Премьер-Лиге Бруно забил три гола и отдал три результативные передачи.



Однако победный для "сорок" матч против "Фулхэма" накануне (1:0) оказался омрачен травмой 25-летнего бразильца, который неудачно подвернул свою правую лодыжку.



Получив травму, Гимараэс отыграл еще 25 минут и покинул поле "Сент-Джеймс Парк" только в перерыве, а после матча главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау признал, что ему, вероятно, стоило заменить Бруно раньше.



К счастью для "Ньюкасла", проведенное в понедельник углубленное обследование дало весьма позитивные результаты. Опасения насчет того, что Гимараэс пропустит несколько месяцев, не подтвердились.



Гимараэс проведет в лазарете минимум одну неделю или, возможно, несколько недель, однако его отсутствие не будет долгим, сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале.



Травма Гимараэса заставит "Ньюкасл" только ускориться в поисках усиления для центра поля. На радаре у "сорок" находятся Юри Тилеманс из "Лестера", Рубен Невеш из "Вулверхэмптона", Скотт Мактоминей из "Манчестер Юнайтед", Конор Галлахер и Рубен Лофтус-Чик из "Челси".