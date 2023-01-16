"Челси" готов заплатить свыше 65 млн. фунтов за Кайседо

"Челси" готов заплатить свыше 65 миллионов фунтов за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.

В это трансферное окно "Челси" совершил уже четыре приобретения, заполучив Бенуа Бадиашиле, Андрея Сантоса, Давида Датро Фофана и стоившего клубу 89 млн. фунтов Михаила Мудрика.



Однако "синие" продолжают работу на трансферном рынке и хотят укрепить центр поля, к чему их подталкивают истекающие в конце сезона контракты Жоржиньо и Нголо Канте.



Не сумев договориться с "Бенфикой" по Энцо Фернандесу, "Челси" переключился на Кайседо, и CBS Sports утверждает, что "синие готовы заплатить свыше 65 млн. фунтов за 21-летнего эквадорца.



Но пока "Брайтон" не получал предложений по Кайседо и отпустит свою восходящую звезду в январе только за сумму свыше 75 млн. фунтов.