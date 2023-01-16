Райс — цель номер один "Арсенала" на лето

"Арсенал" сделал полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса своей целью номер один на грядущее лето.

Райса связывали с уходом на повышение еще прошлым летом, однако "Вест Хэм" договорился со своим капитаном, что тот посвятит клубу еще один сезон.



До сих пор претендентом номер один на Райса считался "Челси", из академии которого Деклан был отчислен в возрасте 14 лет.



Однако тот кризис, который "Челси" сейчас переживает, может оставить "синих" без Лиги Чемпионов на будущий сезон, что снизит привлекательность клуба со "Стэмфорд Бридж" в глазах Райса.



Как утверждают The Times и The Telegraph, "Арсенал" намерен составить серьезную конкуренцию "Челси" и другим большим клубам в борьбе за 24-летнего игрока сборной Англии.



"Арсенал" рассматривает Райса своей целью номер один и готов потратить 70-80 миллионов фунтов на приглашение Деклана.



Приобретение Райса помогло бы "Арсеналу" омолодить свою полузащиту, где Граниту Джаке 30 лет, а Томасу Партею — 29.



Ранее интерес к Райсу также приписывали "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" едва ли всерьез будут бороться за Деклана, обладая Каземиро.