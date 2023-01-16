"Ньюкасл" хочет трех игроков "Челси"

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении трех игроков "Челси" в этом месяце.

По информации The Telegraph, этими тремя игроками являются полузащитники Конор Галлахер с Рубеном Лофтус-Чиком и вингер Хаким Зийеш.



Из-за эпидемии травм главный тренер "Челси" Грэм Поттер не хочет отпускать Галлахера с Лофтус-Чиком, а вот Зийешу будет позволено покинуть лондонский клуб в январе.



К продажам "синих" подталкивают не только огромные траты на трансферы, но и необходимость исключить двух игроков, которые не относятся к доморощенным, из своей заявки на Лигу Чемпионов, чтобы зарегистрировать на турнир Михаила Мудрика, Жоау Фелиша и Бенуа Бадиашиле.



"Ньюкасл" также проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Скотту Мактоминею, и тот открыт к переходу к "сорокам", потому что обеспокоен дефицитом игрового времени на "Олд Траффорд".