Семь вещей, что мы узнали в 20-м туре

"Арсенал" все больше похож на фаворита в чемпионской гонки, "Эвертон" и "Вест Хэм" продолжают коллекционировать неудачи, а "Саутгемптон" демонстрирует характер. Эти и другие моменты для обсуждения — в традиционных итогах очередного тура Премьер-Лиги.





"Арсенал" похож на фаворита чемпионской гонки



Ну что ж, пришло время сказать то, о чем думают, но не говорят болельщики "Арсенала": "канониры" точно являются участниками чемпионской гонки в этом сезоне, а по многим признакам стали ее фаворитом.

Сейчас много говорят, что этот сезон напоминает тот, в котором титул сенсационно завоевал "Лестер". Фавориты действительно не показывают лучшую игру: "Челси" и "Ливерпуль" в глубоком кризисе, "Манчестер Юнайтед" неудачно стартовал и даже "Манчестер Сити" допускает слишком много оплошностей, хоть и способен прибавить в скором времени.



Но все же основной признак того, что "Арсенал" способен выиграть чемпионский титул, это сама игра "канониров", их правильный настрой и позитивная атмосфера в команде, напоминающая все то, что было у "Лестера" Раньери в сезоне 2015/16. Ну, и "Арсенал" — все же не "Лестер", команда при Артете неуклонно прогрессировала, избавлялась от балласта, переосмысливала свое отношение ко многим вещам, превратившись в коллектив, где каждый нашел свое место.



"Арсенал" сейчас имеет костяк, который не сломила даже травма Габриэля Жезуса. Досадное поражение в гонке за Михаила Мудрика может немного расстраивать болельщиков, но этой команде, скорее, нужен игрок в центр поля, чем еще один вингер. И нет сомнений, что нужного игрока уже очень скоро Артета все же получит. Даже довольно прохладно относящееся к футбольным трофеям руководство "Арсенала" сейчас чувствует, что команда реально способна выиграть титул, и свежая кровь ей необходима позарез.



Алехандро Гарначо — будущее "Манчестер Юнайтед"



"Манчестер Сити" заплатил 100 миллионов фунтов стерлингов за своего звездного джокера Джека Грилиша, в то время как юный левый вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо был приобретен всего за 420,000 фунтов у "Атлетико Мадрид". Удивительно, но иногда и МЮ может найти отличного игрока за совсем небольшие деньги.



Аргентинец был бесстрашным, когда вышел на поле, даже несмотря на то, что ему на фланге противостоял опытнейший Кайл Уолкер. Благодаря своей настойчивости и прекрасному пониманию того, куда полетит мяч, Гарначо оказался в нужной позиции, чтобы сделать Маркуса Рэшфорда автором победного гола.



Отношение к делу и профессионализм вингера улучшаются после того, как в начале сезона высказывались опасения на этот счет. Следующей целью Гарначо будет зарекомендовать себя в качестве эффективного игрока основного состава в Премьер-Лиге. Следующей целью "Юнайтед" будет заключить с ним долгосрочный контракт. Клуб часто проявляет осторожность, когда дело доходит до предложения больших сумм молодым игрокам, но сдерживание конкурентов является обязательным условием, если "Юнайтед" хочет продлить восходящую траекторию Гарначо.



Страх и ненависть на "Гудисон Парк"



"Это жестокий вид спорта", — сказал владелец "Саутгемптона" Драган Солак одному из сотрудников клуба сразу после того, как удрученный Фрэнк Лэмпард прошел мимо в туннеле на "Гудисон Парк".



Это также был жестокий день для "Эвертона", и трудно представить, как менеджер, команда и совет директоров оправятся от него. Солак отправился в подтрибунный туннель, чтобы лично поздравить каждого игрока "Саутгемптона" после их первой победы в лиге под руководством Натана Джонса. Он долго говорил с менеджером и капитаном Джеймсом Уорд-Проузом, когда они наслаждались третьей воодушевляющей победой на неделе.



Руководство "Эвертона" бросалось в глаза своим отсутствием, поскольку советники по безопасности посоветовали им держаться подальше от стадиона, и поэтому они пропустили массовые протесты против своего безалаберного управления клубом. Но если недавно агрессия болельщиков была направлена в основном на руководство, то теперь уже досталось и игрокам.



Игрокам "Эвертона" не позволили покинуть поле после игры, в том числе по соображениям безопасности, а некоторые из них были остановлены в машинах для жесткого разговора, когда в конце концов выехали с арены. Атмосфера в "Эвертоне" так же плоха, как и форма команды, и Лэмпард, все еще ожидающий хоть какого-то подкрепления, в котором "Эвертон" нуждался после продажи Ришарлисона в июле, похоже, не знает ответов. Вылет реален как никогда.



"Чайки" летят высоко



"Клубная философия" — фраза, которая часто вызывает недоумение, но стоит только взглянуть на "Брайтон", чтобы понять, что она что-то значит. Потеря Грэма Поттера могла оказаться разрушительной, но определенный набор ценностей означал четкий и целенаправленный процесс назначения его преемника.



Пришел Роберто Де Дзерби, и это был безоговорочный успех, а субботняя победа над "Ливерпулем" со счетом 3:0 стала несомненной кульминацией пребывания итальянца в должности. По словам Солли Марча, который забил дважды, это была лучшая игра "Брайтона" с тех пор, как они вышли в Премьер-Лигу почти шесть лет назад, и ему есть с чем сравнивать, учитывая, что все это время он был в клубе.



Марш также рассказал об уникальном способе общения Де Дзерби со своими игроками. "Он отправляет некоторым парням сообщения в час ночи с клипами, показывающими им, что они могут сделать лучше", — сказал он. "Мне они еще не приходили, и я не хочу, чтобы меня разбудили — моя жена не будет счастлива!"



"Брайтон" действительно не заметил смены менеджера, а Де Дзерби оказался хорошо подготовлен к работе с этой командой, чей безусловный прогресс заметен сейчас невооруженным глазом. "Чайки" летят высоко и могут служить ориентиром для многих маленьких клубов, мечтающих стать весомой силой в Премьер-Лиге.



Насколько большой кредит доверия у Мойеса?



В какой момент предыдущие достижения начинают мало что значить. Возможно, Дэвид Мойес уже давно прошел этот этап, и тренер "Вест Хэма" настаивает, что важно лишь здесь и сейчас.



"Вест Хэм" набрал одно очко из последнего доступного 21, занимает место в зоне вылета и не находится в конце таблицы только из-за лучшей разницы мячей в сравнении с "Эвертоном", их следующим соперником и "Саутгемптоном".



Для "Вест Хэма" последовательные шестое и седьмое места кажутся, чем то, что было давным-давно. То же самое относится и к Брендану Роджерсу из "Лестера", который стал несвежим после победы в Кубке Англии и последовательных пятых мест. "Многие ищут работу в этой лиге", — сказал Мойес. "Я не дурак, у меня было достаточно игр, чтобы понять".



Исак и Сен-Максимен дают импульс "сорокам"



Победа "Ньюкасла" над "Фулхэмом" со счетом 1:0 почти наверняка запомнится экстраординарным незасчитанным пенальти Александара Митровича, списанным на непреднамеренное, совершенно случайное двойное касание нападающего "Фулхэма" после того, как он поскользнулся во время разбега.



Резкая критика Марку Силвой рефери Роберта Джонса за то, что он назначил этот пенальти только после вмешательства VAR, также может заслуживать сноски, но прочным наследием может стать возвращение в строй и показанные признаки хорошей формы такими игроками, как Александер Исак и Аллан Сен-Максимен.



В то время как шведский нападающий стоимостью 60 миллионов фунтов провел свой первый матч в Премьер-Лиге с сентября, забив победный гол на 89-й минуте после выхода со скамейки запасных, хорошая игра Сен-Максимена, вышедшего во втором тайме, предполагает, что он, наконец, может вернуться к своей лучшей форме.



Медленное выздоровление французского вингера после проблем с задней поверхностью бедра привело к тому, что последние игры он начинал на скамейке запасных, а Жоэлинтон перешел из полузащиты на левый фланг. Но, судя по увиденному, Сен-Максимен, наконец, выглядит готовым вернуться в стартовый состав команды Эдди Хау. Если "Ньюкасл" хочет попасть в Лигу Чемпионов, им, наверняка, понадобятся Сен-Максимен и Исак.



"Пчелы" обгоняют более гламурных соперников



"Брентфорд" в еврокубках? Это не особенно причудливое предположение о команде, чья беспроигрышная серия теперь растянулась на семь матчей и которая уже в этом сезоне нанесла удар как манчестерским клубам, так и "Ливерпулю".



Коллектив Томаса Франка — одна из нескольких более скромных по бюджету команд высшего дивизиона, но в этом сезоне "пчелы" затмевают своих более богатых коллег. В то время как "Ливерпуль" и "Челси" работают под тяжестью завышенных ожиданий и разочаровывающих подписаний, а "Эвертон" и "Вест Хэм" переходят от одного громкого поражения к другому, подопечные Томаса Франка вместе с "Фулхэмом" и "Брайтоном", которые заняли шестое и седьмое места над ними, показывают, что правильно организованная и мотивированная команда может прыгнуть выше головы.



Конечно, помогает и немного удачи, которую "Брентфорд" должным образом использовал, получив в игре с "Борнмутом" пенальти. Но мало кто будет спорить, что они этого не заслужили — по ходу игры и на протяжении всего сезона, когда они встречали все вызовы с бесстрашием, достойным уважения.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru