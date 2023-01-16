"Астон Вилла" согласовала покупку Дурана

"Астон Вилла" объявила о достигнутой договоренности с клубом МЛС "Чикаго Файр" насчет приобретения нападающего Джона Дурана.

19-летний Дуран забил восемь голов и отдал шесть результативных передач в 28 матчах за "Чикаго Файр", чем обратил на себя внимание европейских клубов, включая "Манчестер Юнайтед".



Однако "Вилле" удалось опередить своих конкурентов в борьбе за Джона. Сделка будет завершена после того, как игрок сборной Колумбии пройдет медобследование, согласует условия личного контракта и получит рабочую визу.



На "Вилла Парк" Дуран будет конкурировать за игровые минут с Олли Уоткинсом и Данни Ингсом, которые в этом сезоне забили четыре и семь голов, соответственно.