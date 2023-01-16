Предложение "Тоттенхэма" по Троссарду отклонено

"Брайтон" отклонил предложение "Тоттенхэма" в 12 миллионов фунтов о покупке вингера Леандро Троссарда.

Троссард не сыграл ни минуты за "Брайтон" после Нового года, что стало следствием его крупной ссоры с главным тренером "чаек" Роберто Де Дзерби.



Кажется, что сейчас примирение сторон невозможно — агент Троссарда уже заявил, что его клиент не будет подписывать новый контракт и хочет уйти из клуба в январе.



По информации The Athletic, "Тоттенхэм" в устной форме озвучил свое предложение насчет 28-летнего бельгийца, однако "Брайтон" отказался от суммы в 12 млн. фунтов, несмотря на то, что от действующего контракта игрока остается только один полный год.



Интерес к Троссарду, который забил семь голов в 16 матчах этого сезона Премьер-Лиги, также приписывают "Челси" и "Арсеналу".