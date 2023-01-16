Мойес чувствует, что Фергюсон не оставил ему выбора

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что сэр Алекс Фергюсон не оставил ему выбора, когда избрал своим преемником в "Манчестер Юнайтед" 10 лет назад.

В 2013 году сэр Алекс ушел на пенсию, уступив тренерский мостик "Юнайтед" своему соотечественнику Мойесу, который не продержался в клубе и одного сезона.



Дэвид польщен доверием сэра Алекса, но чувствует, что ему следовало лучше изучить этот вариант трудоустройства.



"Я приехал к сэру Алексу домой, и он сказал: "Я ухожу на пенсию, а ты — следующий главный тренер "Манчестер Юнайтед".



"Ни собеседования, ни слов: "Ты бы хотел им стать?"



"Я почти соскользнул под стол, потому что никто не знал, что сэр Алекс уходит на пенсию. Никто этого не знал. Никто даже не предполагал и не думал об этом".



"Я лишь промолвил: "Да, хорошо". Я не собирался отказываться. Я не думаю, что мог ему отказать. Я был не в том положении, чтобы сказать "нет".



"В то время два или три действительно больших клуба разговаривал со мной. Но когда обратился сэр Алекс и сделал свое предложение, мне было очень сложно сказать "нет".



"Когда я получил предложение, это был огромный комплимент со стороны, возможно, величайшего тренера всех времен. Но, возможно, мне стоило изучить детали и подумать об этом. Я отчаянно хотел стать успешным тренером", — цитирует Мойеса Daily Mail.