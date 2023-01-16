Директор "РБ Лейпциг" подтвердил, что Нкунку направляется в "Челси"

Кристофер Нкунку Спортивный директор "РБ Лейпциг" Макс Эберль подтвердил, что нападающий Кристофер Нкунку перейдет в "Челси" грядущим летом.

Пресса еще в октябре и ноябре сообщала, что "Челси" согласовал покупку Нкунку стоимостью свыше 50 миллионов фунтов.

И хотя это до сих пор не подтверждено официально, Эбель не видит смысла отрицать очевидное. Этот сезон действительно будет последним для Кристофера в клубе Бундеслиги.

"Признаки того, что он переходит в "Челси", очень, очень ясны", — сообщил Эберль Bild.

Добавим, Нкунку забил 64 гола и отдал 51 результативную передачу в 159 матчах за "РБ Лейпциг" после своего перехода из ПСЖ в 2019 году.


Метки Нкунку, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 16.01.2023 15:01 # vals1702
    по дороге Вернера, потом обратно в бундеслигу

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  2. thegodfather 16.01.2023 14:04 # thegodfather
    ИМПЕРАТОР , МАТЬ ТВОЮ!

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