Директор "РБ Лейпциг" подтвердил, что Нкунку направляется в "Челси"

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Макс Эберль подтвердил, что нападающий Кристофер Нкунку перейдет в "Челси" грядущим летом.

Пресса еще в октябре и ноябре сообщала, что "Челси" согласовал покупку Нкунку стоимостью свыше 50 миллионов фунтов.



И хотя это до сих пор не подтверждено официально, Эбель не видит смысла отрицать очевидное. Этот сезон действительно будет последним для Кристофера в клубе Бундеслиги.



"Признаки того, что он переходит в "Челси", очень, очень ясны", — сообщил Эберль Bild.



Добавим, Нкунку забил 64 гола и отдал 51 результативную передачу в 159 матчах за "РБ Лейпциг" после своего перехода из ПСЖ в 2019 году.