Директор "РБ Лейпциг" подтвердил, что Нкунку направляется в "Челси"
Спортивный директор "РБ Лейпциг" Макс Эберль подтвердил, что нападающий Кристофер Нкунку перейдет в "Челси" грядущим летом.
Пресса еще в октябре и ноябре сообщала, что "Челси" согласовал покупку Нкунку стоимостью свыше 50 миллионов фунтов.
И хотя это до сих пор не подтверждено официально, Эбель не видит смысла отрицать очевидное. Этот сезон действительно будет последним для Кристофера в клубе Бундеслиги.
"Признаки того, что он переходит в "Челси", очень, очень ясны", — сообщил Эберль Bild.
Добавим, Нкунку забил 64 гола и отдал 51 результативную передачу в 159 матчах за "РБ Лейпциг" после своего перехода из ПСЖ в 2019 году.
16.01.2023 14:00
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по дороге Вернера, потом обратно в бундеслигу
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ИМПЕРАТОР , МАТЬ ТВОЮ!
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