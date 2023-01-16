Невилл уверен, что "Арсенал" не выиграет Премьер-Лигу

Арсенал Эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил уверенность, что "Арсенал" не выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

Благодаря победе 0:2 над "Тоттенхэмом" накануне "Арсенал" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до восьми очков, однако Невилл по-прежнему не верит в команду Микеля Артеты.

Более того, Гари убежден, что "канониры" не смогут занять даже второе место,

"Нет, "Арсенал" не выиграет лигу. Но то же самое я говорил и про "Лестер".

"Они не выиграют лигу. Лигу выиграет "Манчестер Сити", а "Манчестер Юнайтед", как я думаю, финиширует вторым. Я знаю, что это вызовет раздражение у фанатов "Арсенала"!

"Я бы предпочел, чтобы лигу выиграл "Арсенал" вместо "Манчестер Сити". Это было бы абсолютно сенсационно для Премьер-Лиги".

"Думаю, на протяжении пяти последних лет у "Сити" не было конкуренции в Премьер-Лиге, за исключением "Сити". И если "Арсенал" сможет взять и завоевать титул, это сделает нашу лигу великолепной".

"Я был бы счастлив, если бы лигу выиграл "Манчестер Юнайтед", но я не думаю, что это произойдет в этом сезоне", — сообщил Невилл в своем подкасте.


Метки Арсенал, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1307

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  1. ugunner4 16.01.2023 13:54 # ugunner4
    вот это у него горит, почти как у щели88. разница лишь в том, что щели88 тут все регулярно в рот дают

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  2. soloviev 16.01.2023 13:45 # soloviev
    Ну мнение лучшего тренера Ла Лиги всех времён безусловно весомо

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  3. mancunia-planet 16.01.2023 13:41 # mancunia-planet
    Ну хз, как можно быть уверенным в чем то в апл, да ещё и на данной стадии. 8 очков неплохой отрыв, кстати. Весь сезон очень стабильны, с хуяль им ломаться и снижать темп. Очень даже могут выиграть титул, ещё и с запасом.

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  4. chelsea88 16.01.2023 13:33 # chelsea88
    Ясен xyй не выиграет. Но пусть в рот вые6аные ггшки верят в это)
    Будет ещё один повод обоссать их ё6ла)

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  5. liverpyl 16.01.2023 13:26 # liverpyl
    да ето всем очивидно кроме врот выибаных

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  6. shearer1 16.01.2023 13:25 # shearer1
    И никто не замечает птичку сороку

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