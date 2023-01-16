Невилл уверен, что "Арсенал" не выиграет Премьер-Лигу
Эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил уверенность, что "Арсенал" не выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.
Благодаря победе 0:2 над "Тоттенхэмом" накануне "Арсенал" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до восьми очков, однако Невилл по-прежнему не верит в команду Микеля Артеты.
Более того, Гари убежден, что "канониры" не смогут занять даже второе место,
"Нет, "Арсенал" не выиграет лигу. Но то же самое я говорил и про "Лестер".
"Они не выиграют лигу. Лигу выиграет "Манчестер Сити", а "Манчестер Юнайтед", как я думаю, финиширует вторым. Я знаю, что это вызовет раздражение у фанатов "Арсенала"!
"Я бы предпочел, чтобы лигу выиграл "Арсенал" вместо "Манчестер Сити". Это было бы абсолютно сенсационно для Премьер-Лиги".
"Думаю, на протяжении пяти последних лет у "Сити" не было конкуренции в Премьер-Лиге, за исключением "Сити". И если "Арсенал" сможет взять и завоевать титул, это сделает нашу лигу великолепной".
"Я был бы счастлив, если бы лигу выиграл "Манчестер Юнайтед", но я не думаю, что это произойдет в этом сезоне", — сообщил Невилл в своем подкасте.
16.01.2023 13:00
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Последние комментарии:
вот это у него горит, почти как у щели88. разница лишь в том, что щели88 тут все регулярно в рот дают
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Ну мнение лучшего тренера Ла Лиги всех времён безусловно весомо
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Ну хз, как можно быть уверенным в чем то в апл, да ещё и на данной стадии. 8 очков неплохой отрыв, кстати. Весь сезон очень стабильны, с хуяль им ломаться и снижать темп. Очень даже могут выиграть титул, ещё и с запасом.
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Ясен xyй не выиграет. Но пусть в рот вые6аные ггшки верят в это)
Будет ещё один повод обоссать их ё6ла)
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да ето всем очивидно кроме врот выибаных
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И никто не замечает птичку сороку
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