Невилл уверен, что "Арсенал" не выиграет Премьер-Лигу

Эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил уверенность, что "Арсенал" не выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

Благодаря победе 0:2 над "Тоттенхэмом" накануне "Арсенал" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до восьми очков, однако Невилл по-прежнему не верит в команду Микеля Артеты.



Более того, Гари убежден, что "канониры" не смогут занять даже второе место,



"Нет, "Арсенал" не выиграет лигу. Но то же самое я говорил и про "Лестер".



"Они не выиграют лигу. Лигу выиграет "Манчестер Сити", а "Манчестер Юнайтед", как я думаю, финиширует вторым. Я знаю, что это вызовет раздражение у фанатов "Арсенала"!



"Я бы предпочел, чтобы лигу выиграл "Арсенал" вместо "Манчестер Сити". Это было бы абсолютно сенсационно для Премьер-Лиги".



"Думаю, на протяжении пяти последних лет у "Сити" не было конкуренции в Премьер-Лиге, за исключением "Сити". И если "Арсенал" сможет взять и завоевать титул, это сделает нашу лигу великолепной".



"Я был бы счастлив, если бы лигу выиграл "Манчестер Юнайтед", но я не думаю, что это произойдет в этом сезоне", — сообщил Невилл в своем подкасте.