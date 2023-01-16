Полузащитник "Челси" Денис Закариа пропустит один месяц с травмой мышечного характера.

Напомним, Закария был вынужденно заменен в начале второго тайма матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" в прошлый четверг.



В результате 26-летний швейцарец, взятый на этот сезон в аренду у "Ювентуса", пропустил победу 1:0 над "Кристал Пэлас" накануне.



После воскресного матча на "Стэмфорд Бридж" главный тренер "синих" Грэм Поттер подтвердил, что теперь Денис вернется только в середине февраля.



"Денис, наверное, будет отсутствовать около четырех недель. Это верхняя часть четырехглавой мышцы, и это удар по нам. Надеюсь, он вернется раньше", — цитирует Поттера Football.London.