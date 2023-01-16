Ван-Биссака не покинет "Юнайтед" в январе

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака едва ли покинет клуб в этом месяце.

До паузы на Чемпионат Мира в Катаре Ван-Биссака сыграл только четыре минуты за "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, и эти четыре минуты пришлись на матч против "Ливерпуля" в августе.



Ожидалось, что "красные дьяволы" будут готов выслушать предложения насчет Ван-Биссаки в январе, а среди претендентов на Аарона назывались его бывший клуб "Кристал Пэлас", "Вулверхэмптон", "Вест Хэм" и "Саутгемптон".



Однако кадровый дефицит после возобновления сезона заставил главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага довериться Ван-Биссаке, и тот ухватился за свой шанс обеими руками. Аарон выходил в стартовом составе на все четыре последних матча Премьер-Лиги и в минувший уикенд помог "дьяволам" одержать победу 2:1 над соседями из "Манчестер Сити".



По информации talkSPORT, теперь Тен Хаг передумал расставаться с Ван-Биссакой, сообщим об этом заинтересованным в 25-летнем защитнике клубам.



Таким образом, Аарон останется на "Олд Траффорд" и в остатке сезона будет конкурировать за игровые минуты с Диогу Далотом.