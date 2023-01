Светская хроника за понедельник

"Челси" готов избавиться от Рахима Стерлинга. "Арсенал" хочет двух игроков "Барселоны". Наби Кейта покинет "Ливерпуль" в конце сезона. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Челси" готов выслушать предложения насчет вингера Рахима Стерлинга, который был куплен только прошлым летом. (Football Insider)



"Барселона" хочет вернуть нападающего "Челси" Пьер-Эмерика Обамеянга, но не может сделать этого юридически. (The Telegraph)



Заполучив Михаила Мудрика, "Челси" собирается потратить еще свыше 100 миллионов фунтов в этом месяце. (Football Insider)



"Челси" не удалось арендовать нападающего "Вест Хэма" Мичейла Антонио. (The Observer)



"Арсенал" обратился к "Барселоне" насчет вингера Рафиньи и нападающего Феррана Торреса. (90min)



"Барселона" назначила цену в 89 млн. фунтов за Рафинью. (Sport)



"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за бразильского вингера "Реал Бетис" Луиса Энрике. (Fichajes)



Полузащитник Наби Кейта покинет "Ливерпуль" свободным агентом в конце сезона. Все переговоры о новом контакте свернуты. (Football Insider)



"Ливерпуль" провел встречу с представителями полузащитника "Аталанты" Софьяна Амрабата, но тот предпочитает "Атлетико". (Daily Mirror)



На стартовавшей неделе "Тоттенхэм" обсудит покупку правого защитника "Спортинга" Педро Порро. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" предложит 20 млн. фунтов за эквадорского защитника "Байера" Пьеро Инкапье. (The Sun)



"Манчестер Юнайтед" исключает уход полузащитника Скотта Мактоминея в этом месяце. (90min)



"Лидс" заинтересован в голкипере "Брюгге" Сенне Ламменсе. (Daily Mail)



"Ноттингем Форест" вступил в борьбу за вингера "Вильярреала" Арно Данжуму. (Daily Mail)



"Эвертон" обсуждает аренду нападающего "Аталанты" Дувана Сапаты. (Daily Mirror)



"Кристал Пэлас" хочет вернуть полузащитника "Челси" Конора Галлахера. (The Sun)



Другое



Бывший наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард продолжает переговоры о работе со сборной Польши. (Fabrizio Romano)



Нил Уорнок может возобновить тренерскую карьеру, чтобы возглавить "Кардифф" из Чемпионшипа. (talkSPORT)



FA отказывается отменять переигровки в Кубке Англии. (Daily Mail)



Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр приобрел виллу с четырьмя спальнями на Барбадосе. (The Sun)