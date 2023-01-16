"Арсенал" вступил в борьбу за Фреснеду
"Арсенал" вступил в борьбу за правого защитника "Реал Вальядолид" Ивана Фреснеду.
18-летний Фреснеда совершил настоящий прорыв в своем развитии в этом сезоне, утвердившись в качестве основного игрока "Вальядолида".
Своей игрой за аутсайдера Ла Лиги юный испанец привлек внимание целого ряда европейских клубов, включая "Ньюкасл".
По информации The Telegraph, "Арсенал" тоже значится среди поклонников таланта Фреснеды, но с покупкой Ивана "канониры" предпочли бы подождать до лета.
Ожидается, что суммы в 10-15 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Фреснеды.
16.01.2023 09:00
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о схелси88 отмылся после первой победы за 20 игр
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Во, вот таких никому не нужных нонеймов гейклуб аснл и может покупать.
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