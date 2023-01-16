"Арсенал" вступил в борьбу за Фреснеду

Иван Фреснеда "Арсенал" вступил в борьбу за правого защитника "Реал Вальядолид" Ивана Фреснеду.

18-летний Фреснеда совершил настоящий прорыв в своем развитии в этом сезоне, утвердившись в качестве основного игрока "Вальядолида".

Своей игрой за аутсайдера Ла Лиги юный испанец привлек внимание целого ряда европейских клубов, включая "Ньюкасл".

По информации The Telegraph, "Арсенал" тоже значится среди поклонников таланта Фреснеды, но с покупкой Ивана "канониры" предпочли бы подождать до лета.

Ожидается, что суммы в 10-15 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Фреснеды.


Метки Арсенал, Реал Вальядолид, Фреснеда

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2023 09:00

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  1. sheef 16.01.2023 09:56 # sheef
    о схелси88 отмылся после первой победы за 20 игр

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  2. chelsea88 16.01.2023 09:23 # chelsea88
    Во, вот таких никому не нужных нонеймов гейклуб аснл и может покупать.

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