Вингер "Брайтона" Леандро Троссард был предложен "Арсеналу" в качестве альтернативы Михаилу Мудрику.

Уступив "Челси" в борьбе за Мудрика, "Арсенал" был вынужден обратиться к альтернативным целям по укреплению атакующей линии.



С переходом в "Арсенал" связывают Рафинью, который толком не заиграл в "Барселоне" после своего перехода из "Лидса" за 55 миллионов фунтов прошлым летом.



По информации The Independent, также "канонирам" были предложены услуги Троссарда, который в пух и прах поругался с главным тренером "Брайтона" Роберто Де Дзерби и теперь хочет уйти из клуба в январе.



От контракта Троссарда остается только один полный год, поэтому для "Брайтона" нет никакого смысла удерживать 28-летнего бельгийца, который забил семь голов и отдал две результативные передачи в 16 матчах этого сезона Премьер-Лиги.