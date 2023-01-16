Артета отреагировал на сорвавшийся трансфер Мудрика

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отреагировал на сорвавшийся трансфер вингера Михаила Мудрика.

"Арсенал" охотился за Мудриком с прошлого лета, а этой зимой сделал три предложения "Шахтеру" о покупке Михаила.



И хотя "Челси" удалось опередить "Арсенал", купив Мудрика по сделке стоимостью 89 миллионов фунтов, Артета не слишком печалится и указывает на то, что клуб должен сохранять финансовую дисциплину в такого рода вопросах.



"Я очень горжусь, какими игроками мы обладаем. Мы всегда стремимся улучшать свой состав. Но нам требуется некоторая дисциплина и последовательность в плане целей, которые у нас. Мы также может улучшать имеющихся игроков — давайте на этом и сосредоточимся", — цитирует Артету Daily Mirror.