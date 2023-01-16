Артета отреагировал на сорвавшийся трансфер Мудрика
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отреагировал на сорвавшийся трансфер вингера Михаила Мудрика.
"Арсенал" охотился за Мудриком с прошлого лета, а этой зимой сделал три предложения "Шахтеру" о покупке Михаила.
И хотя "Челси" удалось опередить "Арсенал", купив Мудрика по сделке стоимостью 89 миллионов фунтов, Артета не слишком печалится и указывает на то, что клуб должен сохранять финансовую дисциплину в такого рода вопросах.
"Я очень горжусь, какими игроками мы обладаем. Мы всегда стремимся улучшать свой состав. Но нам требуется некоторая дисциплина и последовательность в плане целей, которые у нас. Мы также может улучшать имеющихся игроков — давайте на этом и сосредоточимся", — цитирует Артету Daily Mirror.
16.01.2023 07:00
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Где то видел инфу, что приехали эду с микелем вроде в Голландию (или Германию) не названного игрока подписать и вроде все было на мази, но при финальной личной беседе с игроком и его семьёй микель начал рассказывать за проект за команду за роль игрока в клубе, а игрок сказал да кому это интересно давайте обсудим деньги, микель встал и ушёл. Уважение, преданность делу, страсть вот три кита на которых микель построил то что мы видим сейчас, команда с отличным духом и настроем, а это поважнее быстрых ног индивидуалов, футбол это командная игра, синергетический эффект никто не отменял и с правильным духом даже каличи будут рвать жопу всем зазвездившимся топам. Ну а мудрик дурачок что поджигал фанов арса, ему это припомнят как на стэндфорде так и на эмирэйтс. Типичный рент бой
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Проглотил кароч
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