Конте: "Арсенал" готов выиграть титул Премьер-Лиги"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признал, что "Арсенал" готов к завоеванию титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Накануне "Арсенал" одержал уверенную победу 0:2 в гостях у своих соседей из "Тоттенхэма", нарастив свой отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге до восьми очков.



Конте чувствует, что "Арсенал" показывает чемпионскую игру, но предупреждает, что "Манчестер Сити" будет преследовать "канониров" до самого финиша.



"Сейчас "Арсенал" является сложным соперником, как и "Манчестер Сити". Обе команды будут претендовать на победу в Премьер-Лиге до конца".



"Уверен, им было непросто играть против нас сегодня, особенно из-за атмосферы. Но они показали отличный баланс и били по нам в правильные моменты, из-за чего во втором тайме нам было непросто. Они показали свою стойкость".



"Когда команда так хорошо делает это, значит она готова сражаться и выигрывать титул. Думаю, они и "Манчестер Сити" — единственные команды, которые будут сражаться за победу в Премьер-Лиге в этом сезоне", — цитирует Конте Evening Standard.