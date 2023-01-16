Конте: "Арсенал" готов выиграть титул Премьер-Лиги"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признал, что "Арсенал" готов к завоеванию титула Премьер-Лиги в этом сезоне.
Накануне "Арсенал" одержал уверенную победу 0:2 в гостях у своих соседей из "Тоттенхэма", нарастив свой отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге до восьми очков.
Конте чувствует, что "Арсенал" показывает чемпионскую игру, но предупреждает, что "Манчестер Сити" будет преследовать "канониров" до самого финиша.
"Сейчас "Арсенал" является сложным соперником, как и "Манчестер Сити". Обе команды будут претендовать на победу в Премьер-Лиге до конца".
"Уверен, им было непросто играть против нас сегодня, особенно из-за атмосферы. Но они показали отличный баланс и били по нам в правильные моменты, из-за чего во втором тайме нам было непросто. Они показали свою стойкость".
"Когда команда так хорошо делает это, значит она готова сражаться и выигрывать титул. Думаю, они и "Манчестер Сити" — единственные команды, которые будут сражаться за победу в Премьер-Лиге в этом сезоне", — цитирует Конте Evening Standard.
16.01.2023 06:00
Просмотров: 88
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Представляете жопы колбасников? Они набирали 97 и 92 очка и остались без титула, так как Сити все равно был сильнее.
Стоило Сити сбавить ход и великодушно подарить титул любому желающему - он уходит каким-то заднеприводным ггхам, а колбаса сосет на 9 месте с воспоминаниями о картонке.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий