Конте: "Арсенал" готов выиграть титул Премьер-Лиги"

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признал, что "Арсенал" готов к завоеванию титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Накануне "Арсенал" одержал уверенную победу 0:2 в гостях у своих соседей из "Тоттенхэма", нарастив свой отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге до восьми очков.

Конте чувствует, что "Арсенал" показывает чемпионскую игру, но предупреждает, что "Манчестер Сити" будет преследовать "канониров" до самого финиша.

"Сейчас "Арсенал" является сложным соперником, как и "Манчестер Сити". Обе команды будут претендовать на победу в Премьер-Лиге до конца".

"Уверен, им было непросто играть против нас сегодня, особенно из-за атмосферы. Но они показали отличный баланс и били по нам в правильные моменты, из-за чего во втором тайме нам было непросто. Они показали свою стойкость".

"Когда команда так хорошо делает это, значит она готова сражаться и выигрывать титул. Думаю, они и "Манчестер Сити" — единственные команды, которые будут сражаться за победу в Премьер-Лиге в этом сезоне", — цитирует Конте Evening Standard.


Метки Арсенал, Конте, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2023 06:00

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  1. superglor 16.01.2023 06:07 # superglor
    Представляете жопы колбасников? Они набирали 97 и 92 очка и остались без титула, так как Сити все равно был сильнее.

    Стоило Сити сбавить ход и великодушно подарить титул любому желающему - он уходит каким-то заднеприводным ггхам, а колбаса сосет на 9 месте с воспоминаниями о картонке.

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