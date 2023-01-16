Поттер прокомментировал приобретение Мудрика

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер прокомментировал приобретение вингера Михаила Мудрика из "Шахтера".

В воскресенье "Челси" завершил приобретение Мудрика за 100 миллионов евро (88.6 млн. фунтов), представив Михаила публике "Стэмфорд Бридж" в перерыве матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".



После победы со счетом 1:0 Поттер дал положительную оценку Мудрику, а также высказался насчет контракта игрока сборной Украины сроком на восемь с половиной лет.



"Мы рады, что он здесь. Я не имею понятия, как это произошло, потому что, как вы понимаете, я был сосредоточен на матче. Он интересный игрок, игрок с настоящим мастерством".



"Это молодой игрок, которому потребуется время, чтобы адаптироваться в Премьер-Лиге, но мы в восторге, что заполучили его".



"Он яркий игрок с большим будущим, который хорош один на один и очень напорист. Он атакует защитную линию, может смещаться на фланги, но также обеспечивает голы. Он очень яркий игрок, и я думаю, нашим болельщикам он очень понравится".



"Как вы знаете, я являюсь главным тренером, и мне хватает забот, помимо размышлений о длине контракта".



"Я оставлю это для клуба, они поступают, как правильно для клуба. Я же постараюсь поддержать его, насколько это возможно. Я предвкушаю работу с ним. Если я останусь здесь до конца его контракта, тогда все мы будем счастливы!" — цитирует Поттера Evening Standard.