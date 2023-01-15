Фанат "Тоттенхэма" ударил Рамсдейла

Фанат "Тоттенхэма" пнул голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла после окончания дерби Северного Лондона.

В воскресенье "Арсенал" отпраздновал победу 0:2 на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", нарастив свой отрыв во главе Премьер-Лиги до восьми очков.



Однако этот вечер оказался омрачен инцидентом после финального свистка, когда фанат домашней команды перелез через рекламный щит и атаковал Рамсдейла с тыла.



Тут же возникла стычка, и главному тренеру "канониров" Микелю Артете пришлось лично оттаскивать своих игроков в сторону.



"Фанаты "Тоттенхэма" пытались воздействовать на меня весь второй тайм, и некоторым из них я ответил. Но это было по-хорошему, по-спортивному".



"А затем один фанат попытался перепрыгнуть ограждение и слегка ударил меня по спине. Жаль, что это произошло, потому что в конце концов это всего лишь игра".



"Думаю, обе команды пытались оттащить меня в сторону. К счастью, ничего страшного не произошло. Это оставило дурной привкус, но, уверен, мы насладимся победой, когда вернемся в раздевалку", — сообщил Рамсдейл Sky Sports.



