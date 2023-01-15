Поттер: "Не ожидал искрящегося футбола"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер порадовался победе 1:0 над "Кристал Пэлас" и заявил, что не ожидал яркого футбола от своей команды в этом матче.

В воскресенье "Челси" одержал свою первую победу в Премьер-Лиге с 27 декабря, и для Поттера результат находится в приоритете относительно качества игры.



Грэм надеется, что эти три очка помогут "синим" преодолеть свою черную полосу, из-за которой они до сих пор находятся на 10-м месте в таблице.



"Это был эмоциональный день, потому что мы вспоминали Джанлуку (Виалли). Конечно, для нас было полезно набрать три очка, учитывая положение, в котором мы находились".



"Думаю, это были очень важные три очка против команды с очень опасными игроками. Кай (Хаверц) великолепно пробил головой после розыгрыша стандарта, и в целом мы атаковали довольно хорошо. Нам не хватало финального паса, чтобы создавать более выгодные ситуации, но вы могли видеть, что парни выложились без остатка".



"Я точно не ожидал искрящегося футбола, но было приятно набрать три очка, и я рад за игроков. Им пришлось терпеть, терпеть как команде. Они сплотились, и они лучше, когда действуют сообща. Это приятно, что они были вознаграждены", — цитирует Поттера talkSPORT.