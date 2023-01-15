"Арсенал" победил в дерби Северного Лондона и укрепил свое лидерство
"Арсенал" одержал победу над своими соседями из "Тоттенхэма" со счетом 0:2, увеличив свой отрыв во главе Премьер-Лиги до восьми очков.
По сравнению с матчем Кубка Англии против "Портсмута" в стартовом составе "шпор" уцелели только Пап Матар Сарр, Райан Сессенньон, Сон Хен Мин и Харри Кейн. Вернулся в команду выздоровевший Деян Кулусевски.
Семь изменений произошло и у "канониров", которые играли в Кубке Англии против "Оксфорда". Лишь Габриэль Магальяэс, Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и Эдди Нкетиа уцелели в старте.
Первое слово в матче сказали гости, воспользовавшись хаосом в обороне соперника и перехватив мяч на краю чужой штрафной. Мяч был быстро доставлен до Нкетиа, который пробивал с границы вратарской, однако голкипер хозяев Уго Льорис выручил свою команду.
"Арсенал" выглядел лучше в начале матча и на 14-й минуте открыл счет. Сака вошел в штрафную с правого фланга, после чего прострелил вдоль ворот, а Льорис сыграл неловко и совершил автогол — 0:1.
Свой первый момент "Тоттенхэм" создал на 18-й минуте, когда Сон выскочил один на один после разрезающего паса Сессеньона, однако Аарон Рамсдейл выдвинулся навстречу и отразил удар южнокорейца.
Этим моментом "шпоры" и ограничились, отдав инициативу сопернику, который принялся доминировать и угрожать воротам Льориса.
На 25-й минуте только штанга спасла хозяев от второго пропущенного гола, приняв на себя пушечный удар Томаса Партея с дистанции.
Второй гол "Арсенала" назревал и на 36-й минуте все-таки случился. Приняв мяч от Сака, Мартин Эдегор чуть улучшил свою позицию и пробил с подступов к штрафной площади в нижний угол ворот — 0:2.
На исходе первого тайма себя обнаружил Кейн, пробив головой в ближний угол ворот после подачи с правого фланга, однако Рамсдейл сыграл надежно.
После перерыва "Тоттенхэм" заметно прибавил. Кейн и Сессеньон имели по моменту, однако Рамсдейл отразил их удары.
"Канониры" выдержали этот натиск, после чего принялись сбивать темп и играть крайне прагматично. "Шпоры" старались и наносили удары, но преимущественно били неточно, а когда попадали в створ, Рамсдейл действовал безошибочно.
"Тоттенхэм" по своей традиции прибавил во втором тайме, однако до перерыва было потеряно слишком много, чтобы отыграться против такого крепкого соперника.
"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче
15.01.2023 21:30
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Последние комментарии:
Ггшки на троне ман сися на страпоне
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Хави тоже доминирует) Верил в Хави и Артету и не ошибся
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ЛЕВАНДОВСКИ! 2:0! ЧТО ВООБЩЕ ТВОРИТСЯ?
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Мудрик на троне, ггшня на страпоне.
(ответить)
Че мусоришь сайт свинья эстонская никто не зайдет
(ответить)
Со*ите гни*ы Арсенал чемпион!!!
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Что с лицом, ЧЛЕНСИ88???)))
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Эдегор напоминает Рэя Парлора
красавчик же ез на поле
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Тотальная ебля петухов прямо в курятнике.
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Вроде победил Арсенал
Проебал тотенхем
А полыхают как всегда гпенсы
(ответить)
Доминируем,контропрессинг,оттягиваем,быстро наступаем,переводы с края в край,забиваем красивые голы, и наслаждаемся!
чисто наша зрелищная и чемпионская игра!
Кмоооон АРСЕНАЛ!
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RICO v JOSH! | Who will win in a game of pool?
https://www.youtube.com/watch?v=VVA9YMCWalE
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Chill Interview with Ruben Dias! | What makes him feel at home, what makes him happy?
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛИ!!!
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ACADEMY MOMENTS | with Cole Palmer & Phil Foden
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КОРОЛИ!!!
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Jack Grealish and Celebration Inspiration Finlay meet again! | INSIDE CITY 417
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=0G5aje2Byls
КОРОЛИ!!!
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Что удивительно, горят только пенсы и 1,5 недофана, а остальным приятно наблюдать за игрой Арсенала и желают им лишь удачи.
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Эдегор топ нереальный.
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