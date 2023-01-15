"Арсенал" победил в дерби Северного Лондона и укрепил свое лидерство

Мартин Эдегор "Арсенал" одержал победу над своими соседями из "Тоттенхэма" со счетом 0:2, увеличив свой отрыв во главе Премьер-Лиги до восьми очков.

По сравнению с матчем Кубка Англии против "Портсмута" в стартовом составе "шпор" уцелели только Пап Матар Сарр, Райан Сессенньон, Сон Хен Мин и Харри Кейн. Вернулся в команду выздоровевший Деян Кулусевски.

Семь изменений произошло и у "канониров", которые играли в Кубке Англии против "Оксфорда". Лишь Габриэль Магальяэс, Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и Эдди Нкетиа уцелели в старте.

Первое слово в матче сказали гости, воспользовавшись хаосом в обороне соперника и перехватив мяч на краю чужой штрафной. Мяч был быстро доставлен до Нкетиа, который пробивал с границы вратарской, однако голкипер хозяев Уго Льорис выручил свою команду.

"Арсенал" выглядел лучше в начале матча и на 14-й минуте открыл счет. Сака вошел в штрафную с правого фланга, после чего прострелил вдоль ворот, а Льорис сыграл неловко и совершил автогол — 0:1.

Свой первый момент "Тоттенхэм" создал на 18-й минуте, когда Сон выскочил один на один после разрезающего паса Сессеньона, однако Аарон Рамсдейл выдвинулся навстречу и отразил удар южнокорейца.

Этим моментом "шпоры" и ограничились, отдав инициативу сопернику, который принялся доминировать и угрожать воротам Льориса.

На 25-й минуте только штанга спасла хозяев от второго пропущенного гола, приняв на себя пушечный удар Томаса Партея с дистанции.

Второй гол "Арсенала" назревал и на 36-й минуте все-таки случился. Приняв мяч от Сака, Мартин Эдегор чуть улучшил свою позицию и пробил с подступов к штрафной площади в нижний угол ворот — 0:2.

На исходе первого тайма себя обнаружил Кейн, пробив головой в ближний угол ворот после подачи с правого фланга, однако Рамсдейл сыграл надежно.

После перерыва "Тоттенхэм" заметно прибавил. Кейн и Сессеньон имели по моменту, однако Рамсдейл отразил их удары.

"Канониры" выдержали этот натиск, после чего принялись сбивать темп и играть крайне прагматично. "Шпоры" старались и наносили удары, но преимущественно били неточно, а когда попадали в створ, Рамсдейл действовал безошибочно.

"Тоттенхэм" по своей традиции прибавил во втором тайме, однако до перерыва было потеряно слишком много, чтобы отыграться против такого крепкого соперника.

"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2023 21:30

Количество просмотров Просмотров: 3876

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 15.01.2023 22:57 # liverpo0ol
    Ггшки на троне ман сися на страпоне

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  2. takernotagiver 15.01.2023 22:47 # takernotagiver
    Хави тоже доминирует) Верил в Хави и Артету и не ошибся

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  3. narcot 15.01.2023 22:46 # narcot
    ЛЕВАНДОВСКИ! 2:0! ЧТО ВООБЩЕ ТВОРИТСЯ?

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  4. bembo 15.01.2023 22:44 # bembo
    Мудрик на троне, ггшня на страпоне.

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  5. chr1s8rown 15.01.2023 22:34 # chr1s8rown
    Че мусоришь сайт свинья эстонская никто не зайдет

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  6. arsenalman689 15.01.2023 22:27 # arsenalman689
    Со*ите гни*ы Арсенал чемпион!!!

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  7. xaram-ykt 15.01.2023 22:23 # xaram-ykt
    Что с лицом, ЧЛЕНСИ88???)))

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  8. v-0987654321 15.01.2023 22:16 # v-0987654321
    Эдегор напоминает Рэя Парлора

    красавчик же ез на поле

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  9. acceptodessa 15.01.2023 22:15 # acceptodessa
    Тотальная ебля петухов прямо в курятнике.

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  10. unclearness 15.01.2023 22:12 # unclearness
    Вроде победил Арсенал
    Проебал тотенхем
    А полыхают как всегда гпенсы

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  11. v-0987654321 15.01.2023 22:11 # v-0987654321
    Доминируем,контропрессинг,оттягиваем,быстро наступаем,переводы с края в край,забиваем красивые голы, и наслаждаемся!

    чисто наша зрелищная и чемпионская игра!
    Кмоооон АРСЕНАЛ!

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  12. true-manc 15.01.2023 22:10 # true-manc
    RICO v JOSH! | Who will win in a game of pool?
    https://www.youtube.com/watch?v=VVA9YMCWalE

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  13. true-manc 15.01.2023 22:10 # true-manc
    Chill Interview with Ruben Dias! | What makes him feel at home, what makes him happy?
    https://www.youtube.com/watch?v=al7FEP0K6eo

    КОРОЛЬ!!!

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  14. true-manc 15.01.2023 22:09 # true-manc
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    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  15. true-manc 15.01.2023 22:08 # true-manc
    ACADEMY MOMENTS | with Cole Palmer & Phil Foden
    https://www.youtube.com/watch?v=m1HSOskn4yg

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  16. true-manc 15.01.2023 22:07 # true-manc
    Jack Grealish and Celebration Inspiration Finlay meet again! | INSIDE CITY 417
    https://www.youtube.com/watch?v=kLWOx3LnyJI

    КОРОЛЬ!!!

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  17. true-manc 15.01.2023 22:07 # true-manc
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  18. true-manc 15.01.2023 22:06 # true-manc
    2022 RECAP | Best moments from another memorable year for Man City
    https://www.youtube.com/watch?v=0G5aje2Byls

    КОРОЛИ!!!

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  19. ian 15.01.2023 22:05 # ian
    Что удивительно, горят только пенсы и 1,5 недофана, а остальным приятно наблюдать за игрой Арсенала и желают им лишь удачи.

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  20. largo-winch 15.01.2023 22:04 # largo-winch
    Эдегор топ нереальный.

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