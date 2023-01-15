"Арсенал" победил в дерби Северного Лондона и укрепил свое лидерство

"Арсенал" одержал победу над своими соседями из "Тоттенхэма" со счетом 0:2, увеличив свой отрыв во главе Премьер-Лиги до восьми очков.

По сравнению с матчем Кубка Англии против "Портсмута" в стартовом составе "шпор" уцелели только Пап Матар Сарр, Райан Сессенньон, Сон Хен Мин и Харри Кейн. Вернулся в команду выздоровевший Деян Кулусевски.



Семь изменений произошло и у "канониров", которые играли в Кубке Англии против "Оксфорда". Лишь Габриэль Магальяэс, Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и Эдди Нкетиа уцелели в старте.



Первое слово в матче сказали гости, воспользовавшись хаосом в обороне соперника и перехватив мяч на краю чужой штрафной. Мяч был быстро доставлен до Нкетиа, который пробивал с границы вратарской, однако голкипер хозяев Уго Льорис выручил свою команду.



"Арсенал" выглядел лучше в начале матча и на 14-й минуте открыл счет. Сака вошел в штрафную с правого фланга, после чего прострелил вдоль ворот, а Льорис сыграл неловко и совершил автогол — 0:1.



Свой первый момент "Тоттенхэм" создал на 18-й минуте, когда Сон выскочил один на один после разрезающего паса Сессеньона, однако Аарон Рамсдейл выдвинулся навстречу и отразил удар южнокорейца.



Этим моментом "шпоры" и ограничились, отдав инициативу сопернику, который принялся доминировать и угрожать воротам Льориса.



На 25-й минуте только штанга спасла хозяев от второго пропущенного гола, приняв на себя пушечный удар Томаса Партея с дистанции.



Второй гол "Арсенала" назревал и на 36-й минуте все-таки случился. Приняв мяч от Сака, Мартин Эдегор чуть улучшил свою позицию и пробил с подступов к штрафной площади в нижний угол ворот — 0:2.



На исходе первого тайма себя обнаружил Кейн, пробив головой в ближний угол ворот после подачи с правого фланга, однако Рамсдейл сыграл надежно.



После перерыва "Тоттенхэм" заметно прибавил. Кейн и Сессеньон имели по моменту, однако Рамсдейл отразил их удары.



"Канониры" выдержали этот натиск, после чего принялись сбивать темп и играть крайне прагматично. "Шпоры" старались и наносили удары, но преимущественно били неточно, а когда попадали в створ, Рамсдейл действовал безошибочно.



"Тоттенхэм" по своей традиции прибавил во втором тайме, однако до перерыва было потеряно слишком много, чтобы отыграться против такого крепкого соперника.



"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче