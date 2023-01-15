"Вест Хэм" предложил 25 млн. фунтов за Моффи

"Вест Хэм" сделал предложение в размере 25 миллионов фунтов о покупке нападающего "Лорьяна" Терема Моффи.

Как сообщает Sky Sports, предложение "Вест Хэма" предусматривает 20 млн. фунтов в качестве гарантированной сумма, а остальное — это бонусы.



Моффи является вторым лучшим бомбардиром этого сезона французской Лиги 1, забив 12 голов в 18 матчах. Только накануне 23-летний нигериец отличился против "Марселя".



Опустившиеся в зону вылета Премьер-Лиги после поражения 1:0 от "Вулверхэмптона" накануне "молотобойцы" отчаянно нуждаются в голах — меньше команды Дэвида Мойеса в дивизионе забили как раз только "волки".