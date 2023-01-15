"Вест Хэм" ищет замену Мойесу

"Вест Хэм" рассматривает ряд вариантов на замену своему главному тренеру Дэвиду Мойесу.

Крупно потратившись на укрепление состава прошлым летом и совершив большие приобретения вроде Лукаса Пакеты с Джанлукой Скамаккой, "Вест Хэм" крайне неважно проводит этот сезон.



Накануне "молотобойцы" потерпели поражение 1:0 в гостях у "Вулверхэмптона", продлив свою серию без побед до семи матчей в Премьер-Лиге и обнаружив себя в зоне вылета.



По информации The Telegraph, боссы "Вест Хэма" рассматривают варианты как с краткосрочной, так и с долгосрочной заменой для Мойеса.



Руководители "Вест Хэма" мечтают о Маурисио Почеттино с Томасом Тухелем, но понимают, что в текущей ситуации заманить специалиста такого калибра не представляется возможным.



Временным решением для "молотобойцев" может стать приглашение Нуну Эшпириту Санту или Рафаэля Бенитеса, которые сейчас находятся без работы и, вероятно, будут открыты к подписанию контракта до конца сезона.