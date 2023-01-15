Хаверц принес "Челси" победу над "Пэлас"

Кай Хаверц Гол Кая Хаверца обеспечил "Челси" победу 1:0 в домашнем матче против "Кристал Пэлас".

По сравнению с поражением 2:1 от "Фулхэма" главный тренер "синих" Грэм Поттер поменял половину полевых игроков, оказав доверие дебютанту Бенуа Бадиашиле, Жоржиньо, Конору Галлахеру, Кэрни Чуквуэмеке и Хакиму Зийешу.

В стартовый состав "орлов" вернулись отбывший трехматчевую дисквалификацию Тайрик Митчелл, а также Джефф Шлюпп и Эберечи Эзе.

"Челси" весьма бодро начал матч, но реальную голевую первым создал "Пэлас". Это случилось на 19-й минуте, когда Митчелл в упор не смог пробить Кепу Аррисабалагу. Спустя минуту голкипер хозяев отразил и дальний удар Майкла Олисе.

"Челси" впервые приблизился ко взятию ворот на 24-й минуте, когда Тиаго Силва пробивал по отскочившему к нему мячу с линии штрафной площади, однако Висенте Гуаита выловил снаряд из нижнего угла своих ворот.

Во второй половине первого тайма "синие" играли гораздо острее, создав несколько неплохих моментов. Например, Кай Хаверц пробил головой над перекладиной, а Льюис Холл с острого угла не попал по пустым воротам.

После перерыва моментов поубавилось, но хозяева не перестали оказывать давление и на 64-й минуте были вознаграждены за свои старания. Зийеш выполнил подачу верхом, а Хаверц пробил головой с границы вратарской — 1:0.

"Пэлас" приуныл после пропущенного гола, но со временем собрался и в концовке по-настоящему прижал соперника, однако "Челси" свою победу не отпустил.

Победа нужна была "Челси" как воздух. "Синие" с этой задачей справились и временами демонстрировали неплохой футбол, создав немало моментов.

"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1226

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 15.01.2023 19:49 # largo-winch
    Этот Льорис закончился еще в 2018

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  2. mancityman 15.01.2023 19:49 # mancityman
    Я вам одно скажу, лучше чем русня, не сосет никто!

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  3. wilegend 15.01.2023 19:47 # wilegend
    сака = украина
    льорис = россия

    есть пробитие

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  4. takernotagiver 15.01.2023 19:47 # takernotagiver
    Начало положено

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  5. electric 15.01.2023 19:46 # electric
    ухахахахах

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  6. wilegend 15.01.2023 19:46 # wilegend
    САСАААААТЬ МУДРЫК Е6АНЫЙ!!!

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  7. aliluya-nn 15.01.2023 19:45 # aliluya-nn
    Ждем сегодня заявления Конте, что он неуважает своих игроков, которые давят на судей)))

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  8. redwhitegun 15.01.2023 19:43 # redwhitegun
    Че там парик говорил про давление игроков на судью? От хуесос)

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  9. chelsea-69 15.01.2023 19:42 # chelsea-69
    Жаль Феликс самовыпилился, так бы с Мудриком задаблпенетрейшнли лузерку, а в конце Хаверц умыл её кончей

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  10. shearer1 15.01.2023 19:39 # shearer1
    Нъюкасл чемпик

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  11. fiezzo 15.01.2023 19:33 # fiezzo
    Какой трансфер считаете более позорным, Мудрика или Антони? И почему именно Мудрика?

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  12. liverputin 15.01.2023 19:32 # liverputin
    каждый кто смотрит хуйбол обоссаный хуесос
    (кроме хохлоебов)

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  13. thegodfather 15.01.2023 19:32 # thegodfather
    я чернявый тарасик, как мудрик )

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  14. takernotagiver 15.01.2023 19:28 # takernotagiver
    Челси защитили свое право на 10 место. Это стоит похвалы

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  15. dautov 15.01.2023 19:25 # dautov
    Смотрим топарики начинают, ждём победы Арсенала &#128514;

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  16. division 15.01.2023 19:23 # division
    Там у ггшников начинается не календарь, а просто ад. Походу у нас есть реальные шансы за четверку побороться

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  17. armyanoyeb77 15.01.2023 19:23 # armyanoyeb77
    COYG вперед.как в 2004 оформляем чемпик в кврятнике.

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  18. thegodfather 15.01.2023 19:21 # thegodfather
    6ля а касл то отскочил..не хотят они в ле играть)

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  19. sausage 15.01.2023 19:20 # sausage
    Хаверц (80 млн.) - 6г + 1гп
    Нуньес (80 млн) - 10г +3гп

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  20. mancityman 15.01.2023 19:18 # mancityman
    Сукаааааааааахахахаххахахахаххахахахахахахахаххахахахахахахахахахаххахахахахахаххак

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