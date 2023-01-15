Хаверц принес "Челси" победу над "Пэлас"

Гол Кая Хаверца обеспечил "Челси" победу 1:0 в домашнем матче против "Кристал Пэлас".

По сравнению с поражением 2:1 от "Фулхэма" главный тренер "синих" Грэм Поттер поменял половину полевых игроков, оказав доверие дебютанту Бенуа Бадиашиле, Жоржиньо, Конору Галлахеру, Кэрни Чуквуэмеке и Хакиму Зийешу.



В стартовый состав "орлов" вернулись отбывший трехматчевую дисквалификацию Тайрик Митчелл, а также Джефф Шлюпп и Эберечи Эзе.



"Челси" весьма бодро начал матч, но реальную голевую первым создал "Пэлас". Это случилось на 19-й минуте, когда Митчелл в упор не смог пробить Кепу Аррисабалагу. Спустя минуту голкипер хозяев отразил и дальний удар Майкла Олисе.



"Челси" впервые приблизился ко взятию ворот на 24-й минуте, когда Тиаго Силва пробивал по отскочившему к нему мячу с линии штрафной площади, однако Висенте Гуаита выловил снаряд из нижнего угла своих ворот.



Во второй половине первого тайма "синие" играли гораздо острее, создав несколько неплохих моментов. Например, Кай Хаверц пробил головой над перекладиной, а Льюис Холл с острого угла не попал по пустым воротам.



После перерыва моментов поубавилось, но хозяева не перестали оказывать давление и на 64-й минуте были вознаграждены за свои старания. Зийеш выполнил подачу верхом, а Хаверц пробил головой с границы вратарской — 1:0.



"Пэлас" приуныл после пропущенного гола, но со временем собрался и в концовке по-настоящему прижал соперника, однако "Челси" свою победу не отпустил.



Победа нужна была "Челси" как воздух. "Синие" с этой задачей справились и временами демонстрировали неплохой футбол, создав немало моментов.



"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче