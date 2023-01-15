"Ливерпуль" может побороться за Невеша

"Ливерпуль" может вступить в борьбу за полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша грядущим летом.

Центр поля уже сейчас является проблемной зоной для "Ливерпуля", и очевидно, что одного новичка сюда будет мало, учитывая возраст Джеймса Милнера с Джорданом Хендерсоном, нестабильную форму Фабиньо и туманные перспективы Наби Кейта.



Целью номер один "Ливерпуля" остается Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", но одновременно "красные" рассматривают ряд других вариантов, одним из которых является Невеш, утверждает Daily Mirror.



Рубен привлекателен для "Ливерпуля" своим опытом выступлений в Премьер-Лиге, а также тем, что после окончания этого сезона от его контракта останется только 12 месяцев.



Добавим, 25-летнего португальца также сватают в "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Барселону".