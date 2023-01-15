Хендерсон призвал "Ливерпуль" не опускать руки

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон призвал свою команду не опускать руки на фоне плохих результатов.

Накануне "Ливерпуль" потерпел поражение 3:0 в гостях у "Брайтона", а главный тренер "красных" Юрген Клопп назвал этот матч худшим в своей карьере.



Глядя на эту ситуацию с высоты своего опыта, 32-летний Хендерсон знает, что кризис можно преодолеть только совместными усилиями.



"Это по-настоящему низшая точка для нас. Нам нужно оставаться сплоченными. Здесь у нас искренние парни, и это тяжелый момент для нас как для команды, но нам нужно оставаться сплоченными".



"Все мы знаем, что можем действовать лучше, индивидуально и коллективно, во всех отношениях. И я принимаю ответственность, парни принимают ответственность, чтобы постараться это исправить".



"Настроение в раздевалке? Не очень хорошее, как вы можете себе представить. Наша уверенность в себе на низком уровне, как вы можете убедиться, когда мы играем. Также нам не хватает энергии и всего остального".



"Нет ничего хорошего в том, чтобы жалеть себя. Такого рода моменты уже были в моей карьере, и ты должен продолжать сражаться, продолжать трудиться, и равно или поздно ситуация изменится", — цитирует Хендерсона The Independent.