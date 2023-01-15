Хау считает, что Берн заслуживает вызова в сборную Англии

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау считает, что его защитник Дэн Берн заслуживает вызова в сборную Англии.

Прямо сейчас Берн является частью лучшей линии обороны в Премьер-Лиге — в своих 18 матчах этого сезона "Ньюкасл" пропустил только 11 голов.



Хау надеется, что главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт не оставит без внимания отличную игру Дэна.



"Наверное, Дэн молча очень мотивирован этим. Но это не то, что он обязательно должен обсуждать со мной или своими партнерами по команде. Думаю, он очень хорошо понимает, что его игра говорит сама за себя, и он надеется, что этого будет достаточно для вызова".



"Я не хочу чересчур оказывать давление на Гарета, но Дэну очень не повезло не поехать на Чемпионат Мира. Думаю, он был очень близок. Ему не хватило какой-то толики, но он сохранил свою форму с тех пор. Нужно отдать должное Дэну, который поддерживает прежний уровень, несмотря на то, что его мечта о Чемпионате Мира не исполнилась".



"Но в 30 лет у него все еще есть время. Думаю, его адаптируемость и универсальность могут проложить ему дорогу в сборную Англии", — цитирует Хау The Guardian.