"Арсенал" вернулся за Рафиньей после неудачи с Мудриком
"Арсенал" возобновил свой интерес к вингеру "Барселоны" Рафинье после сорвавшегося трансфера Михаила Мудрика из "Шахтера".
Сделав три предложения о покупке Мудрика этой зимой, "Арсенал", судя по всему, проигрывает борьбу за Михаила "Челси".
Однако Evening Standard утверждает, что спортивный директор "канониров" Эду уже обратился к запасному варианту, установив контакт с агентом Деку, представляющим интересы Рафиньи.
"Арсенал" хотел заполучить Рафинью еще прошлым летом, но предпочел не участвовать в аукционе с "Челси" и "Барселоной", которая в итоге и купила игрока сборной Бразилии у "Лидса" за 55 миллионов фунтов.
С тех пор "Арсенал" не переставал следить за Рафиньей и сейчас чувствует, что "Барселона" может быть готова к расставанию с 26-летним бразильцев, который толком не заиграл на "Ноу Камп".
Ключом к переходу Рафиньи в "Арсенал" могут стать превосходные отношения Эду и Деку.
15.01.2023 13:00
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да нафиг он нужен! ни дриблинга ни скорости! в барсе ничего не показывает да и в Лидсе такой же был...есть же крутой вингер Митома! его надо брать!
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Орууууу
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