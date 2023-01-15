"Арсенал" вернулся за Рафиньей после неудачи с Мудриком

"Арсенал" возобновил свой интерес к вингеру "Барселоны" Рафинье после сорвавшегося трансфера Михаила Мудрика из "Шахтера".

Сделав три предложения о покупке Мудрика этой зимой, "Арсенал", судя по всему, проигрывает борьбу за Михаила "Челси".



Однако Evening Standard утверждает, что спортивный директор "канониров" Эду уже обратился к запасному варианту, установив контакт с агентом Деку, представляющим интересы Рафиньи.



"Арсенал" хотел заполучить Рафинью еще прошлым летом, но предпочел не участвовать в аукционе с "Челси" и "Барселоной", которая в итоге и купила игрока сборной Бразилии у "Лидса" за 55 миллионов фунтов.



С тех пор "Арсенал" не переставал следить за Рафиньей и сейчас чувствует, что "Барселона" может быть готова к расставанию с 26-летним бразильцев, который толком не заиграл на "Ноу Камп".



Ключом к переходу Рафиньи в "Арсенал" могут стать превосходные отношения Эду и Деку.