"Арсенал" вернулся за Рафиньей после неудачи с Мудриком

Рафинья "Арсенал" возобновил свой интерес к вингеру "Барселоны" Рафинье после сорвавшегося трансфера Михаила Мудрика из "Шахтера".

Сделав три предложения о покупке Мудрика этой зимой, "Арсенал", судя по всему, проигрывает борьбу за Михаила "Челси".

Однако Evening Standard утверждает, что спортивный директор "канониров" Эду уже обратился к запасному варианту, установив контакт с агентом Деку, представляющим интересы Рафиньи.

"Арсенал" хотел заполучить Рафинью еще прошлым летом, но предпочел не участвовать в аукционе с "Челси" и "Барселоной", которая в итоге и купила игрока сборной Бразилии у "Лидса" за 55 миллионов фунтов.

С тех пор "Арсенал" не переставал следить за Рафиньей и сейчас чувствует, что "Барселона" может быть готова к расставанию с 26-летним бразильцев, который толком не заиграл на "Ноу Камп".

Ключом к переходу Рафиньи в "Арсенал" могут стать превосходные отношения Эду и Деку.


Метки Арсенал, Барселона, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2023 13:00

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  1. irbis85 15.01.2023 13:13 # irbis85
    да нафиг он нужен! ни дриблинга ни скорости! в барсе ничего не показывает да и в Лидсе такой же был...есть же крутой вингер Митома! его надо брать!

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  2. bembo 15.01.2023 13:03 # bembo
    Орууууу

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