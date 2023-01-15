"Челси" может избавиться от 10 игроков

"Челси" может устроить чистку состава и избавиться от 10 игроков первой команды после окончания этого сезона.

В данный момент "Челси" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, рискуя остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон.



Грэм Поттер находится под колоссальным давлением, однако The Telegraph утверждает, что боссы "Челси" даже не обсуждали возможное увольнение главного тренера.



С большей вероятностью "Челси" избавится от игроков, которые не проявляют себя, нежели будет менять рулевого. Остаток сезона будет определяющим периодом для будущего таких футболистов.



Среди тех, кому может быть указано на дверь, называются Хаким Зийеш, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц, Жоржиньо, Сесар Аспиликуэта, Калиду Кулибали, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эдуар Менди, Трево Чалоба и Конор Галлахер.