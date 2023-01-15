"Челси" может избавиться от 10 игроков

Калиду Кулибали и Трево Чалоба "Челси" может устроить чистку состава и избавиться от 10 игроков первой команды после окончания этого сезона.

В данный момент "Челси" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, рискуя остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон.

Грэм Поттер находится под колоссальным давлением, однако The Telegraph утверждает, что боссы "Челси" даже не обсуждали возможное увольнение главного тренера.

С большей вероятностью "Челси" избавится от игроков, которые не проявляют себя, нежели будет менять рулевого. Остаток сезона будет определяющим периодом для будущего таких футболистов.

Среди тех, кому может быть указано на дверь, называются Хаким Зийеш, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц, Жоржиньо, Сесар Аспиликуэта, Калиду Кулибали, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эдуар Менди, Трево Чалоба и Конор Галлахер.


Метки Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 15.01.2023 12:44 # ganinilyha
    Хаверца не надо, парень топовый, но молодой ещё. Сейчас на рынке лучше не найдёшь.

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  2. ruchinski 15.01.2023 12:23 # ruchinski
    все правильно.
    Из приведенного списка пару игрокам пора вообще карьеру заканчивать, другим нужно набираться опыта в арендах, а третьих продать в Италию/Испанию.

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  3. quavo 15.01.2023 12:16 # quavo
    Чупси уже ниче не поможет))

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  4. tursa 15.01.2023 12:14 # tursa
    ахахахах тодд бели скоро продаст клуб в 10 раз дешевле и челси вернется к истокам до прихода абрама

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  5. takernotagiver 15.01.2023 12:12 # takernotagiver
    Гуру трансферов) Ору просто от этого недоклуба

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  6. bad-crew 15.01.2023 12:11 # bad-crew
    Ага, распустят основу и поедут в чемпионшип, да.

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  7. ar7em 15.01.2023 12:03 # ar7em
    источник Зе Пиздабол

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