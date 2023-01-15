"Челси" может избавиться от 10 игроков
"Челси" может устроить чистку состава и избавиться от 10 игроков первой команды после окончания этого сезона.
В данный момент "Челси" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, рискуя остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон.
Грэм Поттер находится под колоссальным давлением, однако The Telegraph утверждает, что боссы "Челси" даже не обсуждали возможное увольнение главного тренера.
С большей вероятностью "Челси" избавится от игроков, которые не проявляют себя, нежели будет менять рулевого. Остаток сезона будет определяющим периодом для будущего таких футболистов.
Среди тех, кому может быть указано на дверь, называются Хаким Зийеш, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц, Жоржиньо, Сесар Аспиликуэта, Калиду Кулибали, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эдуар Менди, Трево Чалоба и Конор Галлахер.
15.01.2023 12:00
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Последние комментарии:
Хаверца не надо, парень топовый, но молодой ещё. Сейчас на рынке лучше не найдёшь.
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все правильно.
Из приведенного списка пару игрокам пора вообще карьеру заканчивать, другим нужно набираться опыта в арендах, а третьих продать в Италию/Испанию.
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Чупси уже ниче не поможет))
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ахахахах тодд бели скоро продаст клуб в 10 раз дешевле и челси вернется к истокам до прихода абрама
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Гуру трансферов) Ору просто от этого недоклуба
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Ага, распустят основу и поедут в чемпионшип, да.
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источник Зе Пиздабол
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