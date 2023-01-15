Конте предупредил "Арсенал" насчет лидерства в Премьер-Лиге

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте предупредил, что "Арсеналу" будет непросто совладать со статусом фаворита на завоевание титула Премьер-Лиги.

В воскресенье "Арсенал" играет против своих соседей из "Тоттенхэма", и это возможность для "канониров" увеличить свой пятиочковый отрыв во главе Премьер-Лиги.



Конте интересно, как "Арсенал" справится с ролью фаворита в остатке сезона, когда каждая команда будет иметь дополнительную мотивацию для победы над лидером.



"Когда ты находишься на вершине лиги, восприятие тебя соперниками полностью меняется. В такой момент ты являешься лучшей командой в лиге, и по этой причине каждый хочет победить тебя. Несомненно, "Арсенал" с этим столкнется, будучи фаворитом на победу в лиге. Они должны будут показать, что могут справиться с этой ситуацией".



"Арсенал" выступает очень хорошо. Теперь они должны показать, что им по силам остаться на вершине до конца сезона. Уверен, "Манчестер Сити" не будет с этим мириться и будет чувствовать реальную возможность снова завоевать титул, особенно когда "Ливерпуль" потерял так много очков, как и "Челси" с "Манчестер Юнайтед". Это будет битва между "Арсеналом" и "Манчестер Сити", — приводит слова Конте The Guardian.