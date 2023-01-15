Поттер признал, что "Челси" может его уволить

Грэм Поттер Главный тренер "Челси" Грэм Поттер признал, что ему может грозить увольнение, если он не наладит результаты.

"Челси" выиграл только один из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, а также вылетел из Кубка Англии с Кубком Лиги, из-за чего Поттер оказался под большим давлением.

Грэм по-прежнему чувствует поддержку руководства клуба, но понимает, что терпение его боссов может однажды закончиться.

"Вопросы есть всегда, если ты не добиваешься результатов. Я был под давлением уже после двух поражений до паузы на Чемпионат Мира — и это давление нагнетали медиа".

"Что касается руководства, то я обладаю полной поддержкой, но я не наивен. Если кто-нибудь, с кем я работаю, думает, что проблема во мне, то они имеют полное право сказать: "Спасибо тебе большое, но это работает". Я принимаю это", — цитирует Поттера Evening Standard.


Метки Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2023 10:00

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  1. chelsea88 15.01.2023 10:55 # chelsea88
    Уволить е6лана и побыстрее.

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  2. skydreams 15.01.2023 10:26 # skydreams
    Поттера сохраним, написанному верить

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  3. bad-crew 15.01.2023 10:15 # bad-crew
    Брайтон пошел вверх после ухода Поттера, Челси покатился вниз. Совпадение. Топовый физрук.

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  4. dmitkhar 15.01.2023 10:07 # dmitkhar
    да только нашему гению новому владельцу придется тебе выплатить десятки Лямов зато что ты пришел и просрал почти каждый матч, уебкии оба

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