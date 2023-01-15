Поттер признал, что "Челси" может его уволить

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер признал, что ему может грозить увольнение, если он не наладит результаты.

"Челси" выиграл только один из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, а также вылетел из Кубка Англии с Кубком Лиги, из-за чего Поттер оказался под большим давлением.



Грэм по-прежнему чувствует поддержку руководства клуба, но понимает, что терпение его боссов может однажды закончиться.



"Вопросы есть всегда, если ты не добиваешься результатов. Я был под давлением уже после двух поражений до паузы на Чемпионат Мира — и это давление нагнетали медиа".



"Что касается руководства, то я обладаю полной поддержкой, но я не наивен. Если кто-нибудь, с кем я работаю, думает, что проблема во мне, то они имеют полное право сказать: "Спасибо тебе большое, но это работает". Я принимаю это", — цитирует Поттера Evening Standard.