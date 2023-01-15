Гвардиола объяснил невыразительную игру Холанда в дерби

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил невыразительную игру нападающего Эрлинга Холанда в дерби против "Манчестер Сити".

Дерби Манчестера на "Олд Траффорд" в субботу завершилось поражением "Сити" со счетом 2:1, а Холанд, будучи лучшим бомбардиром этого сезона Премьер-Лиги, так и не смог отличиться.



За весь матч Эрлинг имел лишь пару полумоментов и действовал в более оттянутой роли, ставка на которую, как признает Гвардиола, не сработала.



"Возможно, нам требовалось чаще находить его в чужой штрафной. Мы пытались оттягивать его назад, зная, что Шоу и Варан последуют за ним, но создавать моменты против них непросто".



"Это был единственный гол, который "Юнайтед" пропустил здесь в последних матчах Премьер-Лиги. Мы также имели ряд небольших моментов, но я должен похвалить "Юнайтед" за мастерство, которым они обладают", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.