"Ньюкасл" заинтересован в Невеше
"Ньюкасл" заинтересован в приобретении полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша.
Невеша давно связывают с уходом в более серьезный клуб, нежели "Вулверхэмптон", и вероятность того, что это случится в январе или грядущим летом, крайне высока.
Как утверждает Daily Mail, 25-летний игрок сборной Португалии не собирается продлевать свой контракт, от которого сейчас остается 18 месяцев, и это не оставляет "волкам" выбора.
"Ньюкасл" пока не устанавливал контакт с Невешем или его клубом, но внимательно следит за ситуацией, включив Рубена в шорт-лист своих трансферных целей.
"Ньюкасл" как раз находится в поисках опорного полузащитника, а своим амбициозным спортивным проектом "сороки" способны заинтересовать любого.
15.01.2023 08:00
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