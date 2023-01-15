"Ньюкасл" заинтересован в Невеше

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша.

Невеша давно связывают с уходом в более серьезный клуб, нежели "Вулверхэмптон", и вероятность того, что это случится в январе или грядущим летом, крайне высока.



Как утверждает Daily Mail, 25-летний игрок сборной Португалии не собирается продлевать свой контракт, от которого сейчас остается 18 месяцев, и это не оставляет "волкам" выбора.



"Ньюкасл" пока не устанавливал контакт с Невешем или его клубом, но внимательно следит за ситуацией, включив Рубена в шорт-лист своих трансферных целей.



"Ньюкасл" как раз находится в поисках опорного полузащитника, а своим амбициозным спортивным проектом "сороки" способны заинтересовать любого.