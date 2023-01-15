20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 15 января, тремя поединками завершится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — ФУЛХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" надеется повторить клубный рекорд из 14 матчей подряд в высшем дивизионе без поражений. "Фулхэм" впервые с 1966 года выиграл четыре поединка подряд в высшем дивизионе. "Сороки" ни разу не уступили в шести домашних встречах с "дачниками" в рамках Премьер-Лиги (3 победы, 3 ничьи).



"Ньюкаслу" нужно принять решение по атакующему полузащитнику Жоэлинтону, который на днях попался пьяным за рулем. Александер Исак залечил бедро и может сыграть в Премьер-Лиге впервые за два последних месяца.



Нападающий "Фулхэма" Александер Митрович снова доступен после матча дисквалификации, а вот Энтони Робинсон эту игру пропустит из-за перебора желтых карточек.



ЧЕЛСИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция



"Челси" потерпел два поражения в трех последних матчах Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" — как в 21 предыдущем. "Кристал Пэлас" проиграл три из четырех последних поединков в чемпионате (1 победа). "Синие" одержали 11 побед подряд против "орлов" с учетом всех соревнований.



"Челси" рискует недосчитаться 11 игроков первой команды в этот уикенд, включая дисквалифицированного на три матча Жоау Фелиша. Очередным клиентом переполненного лазарета стал Денис Закариа.



Защитник "Пэлас" Тайрик Митчелл снова доступен после дисквалификации. Натан Фергюсон и Джеймс Макартур продолжают лечиться.



ТОТТЕНХЭМ — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция



27 из своих 37 голов в этом сезоне Премьер-Лиги "Тоттенхэм" забивал во вторых таймах — больше всех в дивизионе. "Арсенал" может впервые с сентября-октября 2018 оформить пять выездных побед подряд с учетом всех соревнований. "Шпоры" не забивали только в одной из 17 последних встреч с "канонирами" в рамках высшего дивизиона.



Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски, пропустивший три последних матча из-за проблем мышечного характера, должен быть в порядке. Родриго Бентанкуру и Ришарлисону предстоит фитнес-тест. Лукас Моура травмирован.



Вингер "Арсенала" Букайо Сака был вынужденно заменен в матче Кубка Англии против "Оксфорда" в понедельник, однако его повреждение незначительно. Габриэль Жезус и Рис Нелсон команде не помогут.