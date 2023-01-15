"Челси" объявил, что сделка по Мудрику "близка"
"Челси" сделал официальное заявление насчет трансфера вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.
Напомним, накануне стало известно, что "Челси" перехватил инициативу у "Арсенала" в борьбе за Мудрика.
С тех пор "Шахтер", а затем и "Челси" выпустили по официальному заявлению, сообщив, что сделка по Мудрику "очень близка" и "близка", соответственно.
По информации Sky Sports, два клуба сошлись на 62 миллионах фунтов в качестве гарантированной суммы. Еще 26.6 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов. Таким образом, общая стоимость сделки составит 100 млн. евро (88.6 млн. фунтов).
Сам Мудрик уже прибыл в Лондон и в воскресенье пройдет медобследование, а также обсудит заключительные детали контракта на семь с половиной лет.
Также ожидается, что 22-летний украинец в качестве гостя посетит матч команды Грэма Поттера в Премьер-Лиге против "Кристал Пэлас" на "Стэмфорд Бридж".
15.01.2023 06:00
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Трансферные цели ггшек на зиму Фелиш и Мудрик))) Просто Ландан из блу эве энд фореве
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