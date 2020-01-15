"Лидс" за рекордные деньги купил Рюттера

"Лидс" обновил свой трансферный рекорд покупкой нападающего "Хоффенхайма" Жоржиньо Рюттера.

С успехом пройдя медобследование, Рюттер заключил с "Лидсом" контракт до лета 2028. Выступать за команду Джесси Марша 20-летний француз будет под 24-м номером.



Sky Sports оценивает трансфер Рюттера в 35.5 млн. фунтов, что перекрывает предыдущее достижение — 27 млн. фунтов, которые "белые" заплатили "Валенсии" за нападающего Родриго в августе 2020.



Рюттер, забивший 11 голов в 64 матчах за "Хоффенхайм" после своего перехода из "Ренна" в 2021 году, становится вторым новичком "Лидса" в это трансферное окно после защитника Макса Вебера, прибывшего из "Ред Булл" за 11 млн. фунтов.



Жоржиньо сможет дебютировать за "Лидс" в матче Премьер-Лиги против "Брентфорда" 22 января, поскольку переигровку с "Кардиффом" в Кубке Англии в следующую среду он будет вынужден пропустить в соответствии с правилами.



