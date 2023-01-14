Клопп: "Я не могу вспомнить матча хуже"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал поражение 3:0 от "Брайтона" своим худшим матчем в карьере.

В субботу "Ливерпуль" разгромно уступил в гостях у "Брайтона", показав футбол удручающего содержания. После финального свистка Клопп выглядел опустошенным, подойдя к гостевой трибуне, чтобы извиниться.

Клопп провел свыше 1,100 матчей в качестве тренера, однако столь неважной игры в исполнении своих подопечных Юрген просто не припомнит.

"Это было плохо. Очень плохо. Я не могу вспомнить матча хуже. Наверное, победить было нас не так сложно. "Брайтон" был лучшей командой, и они полностью заслужили победу. Они сыграли очень хорошо".

"Это был матч очень организованной команды против не очень организованной команды. Мы теряли мяч, оставляли слишком большое пространство и не могли оказать давление. Конечно, это нехорошо, особенно когда тебе противостоит такая суперотлаженная команда, как "Брайтон".

"По ходу матча они становились уверенне, мы — наоборот. Могу представить, что они очень рады, потому что это была замечательная игра с их стороны, и в слишком многих моментах мы слишком упростили им жизнь".

"У меня была идея изменить построение, чтобы помочь команде. Но это осталось только идеей. Мы так и не осуществили это в полной мере. Мы всегда были где-то между, и это худшая вещь, что только возможна".

"Мы могли сыграть лучше, но не сделали этого, и поэтому я выглядел так, как выглядел".

"Нам нужно быть изобретательнее, учитывая наш ограниченный выбор игроков. Сегодня я увидел, что моя команда не совсем верит в то, что делает. Вот и все", — сообщил Клопп BBC.


Метки Брайтон, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2023 23:00

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  1. true-manc 14.01.2023 23:21 # true-manc
    клоповский бей-беги поломался, бегунки уже не те

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  2. nook1992 14.01.2023 23:20 # nook1992
    YNWA КНЯЗЬ!!!!

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  3. tursa 14.01.2023 23:12 # tursa
    как бы не пытались в клубе отрицать седьмой год клоппа, но прошлый сезон был реально последним пиком. видимо пора что-то менять и я не удивлюсь если через неделю-две мы увидим тухеля у руля ливерпуля

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