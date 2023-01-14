Тен Хаг: "Фанаты могут мечтать о титуле, но не мы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что фанаты его клуба могут мечтать о титуле Премьер-Лиги.

Благодаря победе 2:1 против "Манчестер Сити" в субботу "Юнайтед" вышел на третье место в Премьер-Лиге, сократив расстояние от своих соседей, занимающих вторую строчку, до одного очка.



Многие восприняли это как сигнал о том, что "красные дьяволы" вступили в чемпионскую гонку, однако Тен Хаг не хочет, чтобы его игроки отвлекались от улучшения своей игры.



"Фанаты могут мечтать о титуле, но не мы. Мы должны сохранять почву над ногами и понимать, что в нашей игре нужно многое улучшить".



"Например, после перерыва мы так сильно утратили контроль над игрой и пропустили. Нельзя, чтобы это происходило. В этом нет необходимости. В футболе топ-уровня маленькие детали имеют большое значение, и мы должны продолжать трудиться над этим".



"Мы прибавили, и это очевидно. Но впереди все еще длинный путь. В нашей игре есть много аспектов, которые мы должны улучшить, но мы прогрессируем, и это вполне очевидно".



"Мы не лучшим образом начали второй тайм. "Сити" кое-что изменил и стал создавать нам проблемы, у нас возникли сложности. Мы пытались восстановить контроль над игрой, как в первом тайме".



"В первом тайме мы были по-настоящему великолепны, так хорошо оборонялись и сохраняли тактическую дисциплину. Мы были так хороши, так действовали на упреждение, а затем создавали хорошие возможности для контратак и моменты. В перерыве я чувствовал, что мы должны были вести в счете", — цитирует Тен Хага Sky Sports.