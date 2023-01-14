Тен Хаг: "Фанаты могут мечтать о титуле, но не мы"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что фанаты его клуба могут мечтать о титуле Премьер-Лиги.

Благодаря победе 2:1 против "Манчестер Сити" в субботу "Юнайтед" вышел на третье место в Премьер-Лиге, сократив расстояние от своих соседей, занимающих вторую строчку, до одного очка.

Многие восприняли это как сигнал о том, что "красные дьяволы" вступили в чемпионскую гонку, однако Тен Хаг не хочет, чтобы его игроки отвлекались от улучшения своей игры.

"Фанаты могут мечтать о титуле, но не мы. Мы должны сохранять почву над ногами и понимать, что в нашей игре нужно многое улучшить".

"Например, после перерыва мы так сильно утратили контроль над игрой и пропустили. Нельзя, чтобы это происходило. В этом нет необходимости. В футболе топ-уровня маленькие детали имеют большое значение, и мы должны продолжать трудиться над этим".

"Мы прибавили, и это очевидно. Но впереди все еще длинный путь. В нашей игре есть много аспектов, которые мы должны улучшить, но мы прогрессируем, и это вполне очевидно".

"Мы не лучшим образом начали второй тайм. "Сити" кое-что изменил и стал создавать нам проблемы, у нас возникли сложности. Мы пытались восстановить контроль над игрой, как в первом тайме".

"В первом тайме мы были по-настоящему великолепны, так хорошо оборонялись и сохраняли тактическую дисциплину. Мы были так хороши, так действовали на упреждение, а затем создавали хорошие возможности для контратак и моменты. В перерыве я чувствовал, что мы должны были вести в счете", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2023 22:00

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  1. scholes18 14.01.2023 22:20 # scholes18
    трезво оценивает ситуацию, молодец.
    ещё рано говорить, но возможно это тот тренер, который и нужен был МЮ все эти годы.

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  2. liverpo0ol 14.01.2023 22:19 # liverpo0ol
    Ты всегда громко пердишь Тен

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