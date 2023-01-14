"Челси" отправил делегацию за Мудриком

Делегация "Челси" отправилась в Польшу, чтобы попытаться перехватить вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

Лишь накануне стало известно, что "Арсенал" близок к покупке Мудрика за 80 миллионов фунтов, включая бонусы.



Однако "Челси" тоже имеет серьезные намерения насчет Михаила и даже отправил своих представителей на очную встречу с "Шахтером", чтобы попытаться перехватить Михаила.



Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" готовы выдвинуть свое предложение по 22-летнему украинцу в размере 100 млн. евро (88.7 млн. фунтов), что как раз соответствует ожиданиям "Шахтера".



Даже если "Челси" договорится с "Шахтером", "синим" все еще нужно будет заручиться согласием Мудрика, а сам Михаил предпочитает "Арсенал".