"Челси" отправил делегацию за Мудриком
Делегация "Челси" отправилась в Польшу, чтобы попытаться перехватить вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.
Лишь накануне стало известно, что "Арсенал" близок к покупке Мудрика за 80 миллионов фунтов, включая бонусы.
Однако "Челси" тоже имеет серьезные намерения насчет Михаила и даже отправил своих представителей на очную встречу с "Шахтером", чтобы попытаться перехватить Михаила.
Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" готовы выдвинуть свое предложение по 22-летнему украинцу в размере 100 млн. евро (88.7 млн. фунтов), что как раз соответствует ожиданиям "Шахтера".
Даже если "Челси" договорится с "Шахтером", "синим" все еще нужно будет заручиться согласием Мудрика, а сам Михаил предпочитает "Арсенал".
14.01.2023 21:00
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пенсы достигли дна и начали копать экскаватором.
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Ухахаха!! Подсмотрело у артеты и переплатили в 2 раза! Дебилы))
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Шмудрик
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Так подмахивать попкой Арсеналу в инсте, чтобы затем уйти в Челси?! Неспроста их рентбоями прозвали.
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Ну как же Боэлян харош ))
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Уступить
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УХХАХАХАХАХАХАХАХААХАХАХ 100 млн бля ору
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