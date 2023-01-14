"Челси" отправил делегацию за Мудриком

Михаил Мудрик Делегация "Челси" отправилась в Польшу, чтобы попытаться перехватить вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

Лишь накануне стало известно, что "Арсенал" близок к покупке Мудрика за 80 миллионов фунтов, включая бонусы.

Однако "Челси" тоже имеет серьезные намерения насчет Михаила и даже отправил своих представителей на очную встречу с "Шахтером", чтобы попытаться перехватить Михаила.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" готовы выдвинуть свое предложение по 22-летнему украинцу в размере 100 млн. евро (88.7 млн. фунтов), что как раз соответствует ожиданиям "Шахтера".

Даже если "Челси" договорится с "Шахтером", "синим" все еще нужно будет заручиться согласием Мудрика, а сам Михаил предпочитает "Арсенал".


Метки Мудрик, Челси, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1672

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  1. acceptodessa 14.01.2023 21:52 # acceptodessa
    пенсы достигли дна и начали копать экскаватором.

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  2. ivan-tns 14.01.2023 21:38 # ivan-tns
    Ухахаха!! Подсмотрело у артеты и переплатили в 2 раза! Дебилы))

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  3. ganinilyha 14.01.2023 21:11 # ganinilyha
    Шмудрик

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  4. brown-ale 14.01.2023 21:10 # brown-ale
    Так подмахивать попкой Арсеналу в инсте, чтобы затем уйти в Челси?! Неспроста их рентбоями прозвали.

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  5. slash-lfc 14.01.2023 21:10 # slash-lfc
    Ну как же Боэлян харош ))

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  6. gunnerlove 14.01.2023 21:08 # gunnerlove
    Уступить

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  7. felix-the-cat 14.01.2023 21:08 # felix-the-cat
    УХХАХАХАХАХАХАХАХААХАХАХ 100 млн бля ору

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