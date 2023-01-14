"Брайтон" сокрушил "Ливерпуль"
"Брайтон" одержал победу 3:0 над "Ливерпулем" и обошел своего соперника в таблице Премьер-Лиги.
Относительно матча Кубка Англии против "Мидлсбро" в стартовый состав "чаек" вернулись Роберт Санчес, Льюис Данк и Алексис Макаллистер.
"Красные" из-за травмы недосчитались Дарвина Нуньеса, чье место в старте занял Алекс Окслейд-Чемберлен.
Хозяева увереннее начал матч, лучше контролируя мяч и опаснее атакуя. На восьмой минуте Солли Марч наносил обводящий удар с правого края штрафной. Алиссон был уже бессилен, однако свою команду спас Трент Александер-Арнольд, прикрывший дальний угол ворот.
"Брайтон" продолжил напрягать чужую оборону, тогда как "Ливерпуль" в первой половине первого тайма не показал в атаке ровным счетом ничего.
Вскоре "красные" пару раз огрызнулись, но затем вновь сосредоточились на оборонительных действиях.
На 41-й минуте голкипер "Ливерпуля" Алиссон сбил в своей штрафной Марча, однако из-за офсайда пенальти не был назначен.
В начале второго тайма справедливость восторжествовала. "Чайки" перехватили мяч на чужой половине поля и тут же организовали контратаку. Оказавшись в штрафной, Каору Митома прострелил на границу вратарской, а там Марч в касание поразил ворота — 1:0.
Спустя семь минут Марч оформил дубль. Солли получил мяч от Эвана Фергюсона на подступах к штрафной, вошел в площадку и пробил при бездействии защитника — 2:0.
Чтобы попытаться перевернуть игру, "Ливерпуль" просто не мог зацепиться за мяч. При этом "Брайтон" не спешил отходить назад, продолжая остро атаковать.
На 81-й минуте счет закономерно стал разгромным. Вышедший на замену Данни Уэлбек перебросил мяч через Джо Гомеса и тут же нанес удар с границы вратарской — 3:0.
Третий гол окончательно надломил "красных", которые даже не попытались забить гол престижа.
"Ливерпуль" понес очередную потерю очков и проиграл абсолютно заслуженно. "Брайтон" одержал эту победу, действуя первым номером и диктуя игру.
"Брайтон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
14.01.2023 20:00
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Наши уничтожили группу ВСУ
Наши парни задаются вопросом!
За что умирает ВСУ?
За лгбт парады? За хозяев запада?
Мы находясь тут смотрели их телевидение, там такую жесть несут мама не горюй, так жестко фильтруют и промывают мозги что если реально смотреть это месяц реально в голову людям дурные мысли лезут.
А представьте они это делают уже сколько лет.
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я оруууууууу ахахахха, а МЮ то в гонке...если арс завтра проебет...а потом МЮ еще и АРС натянет, то ахахахха бляяя Тен Хааг конечно молодец)))))
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В шести областях Украины повреждены энергетические объекты
Министр энергетики Герман Галущенко - "прилеты" по энергетическим объектам были в шести областях - Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской. В большинстве из них аварийные отключения
Жесть конечно проблемы на украине с кондиционерами
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Кстати, че там не прав я был по Холланду и общей картине игры МС? Сильнее они стали с приходом Холланда? Количество голов отдельного игрока ни на что в современном футболе не влияет. Спросите у КРИРО и МЮ
(ответить)
Три смачных камшота на колбасные лица
(ответить)
кароч финал лч лузерка-челси.
ну и понятно кто победит, конечно же не лузеры
(ответить)
14.01.2023 20:09 #
sausage
Вот Нуньеса все обсирают, а он своими постоянными открываниями и крутыми забегами реально не даёт свободно дышать сопернику покруче всякого высокого прессинга. Салах так раньше тоже играл, а сейчас ни от кого такой опасности не идёт.
Источник: http://fapl.ru/posts/97972/?c=1#c7704487
вухахаххахахаххххххххххххххххххххх
(ответить)
А дело то не в Поттере было
(ответить)
Брайтон схарчил лузерпук аки школьник леденец...
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а потом будете удивлены, что вас будут калечить или убивать накурортах или других поездках за границу мерзлоты.
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путин какает на красной площади.
Российские СМИ полностью замалчивают мероприятие.
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пеп поплыл маленько чет, но первый гол мю не должны были засчитывать...так нельзя, это несправедлио по отношени ко всем остальным командам лиги. Любой другой команде засчитали бы оффсайд, решфворд бежал за мячем, он влиял на эпизод на все 100%...как такое могут засчитывать...известно только ФАшникам, худшие судьи в топ лигах.
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В Днепропетровске очередная ракета ПВО ВСУ прилетела в жилой дом.
Кличко: «В Киеве раздаются взрывы. Сейчас работает ПВО. Будьте в укрытиях!».
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Если бы я был болельщиком Ливерпуля.... я был бы злой..
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чет как то неудобно даже
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аналитика сосача про то что ливерпук идет правильным путем и впереди только лучше уже была тут?
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Украинские СМИ полностью замалчивают мероприятие.
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На фемдаче сегодня разоблачили фальшивого украинского волонтера Миколу. Он две недели собирал донаты на ВСУ, а сейчас не смог правильно ответить психологине Лере ПиZда как правильно говорить Паляница. Такой кринж
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