"Брайтон" сокрушил "Ливерпуль"

Данни Уэлбек "Брайтон" одержал победу 3:0 над "Ливерпулем" и обошел своего соперника в таблице Премьер-Лиги.

Относительно матча Кубка Англии против "Мидлсбро" в стартовый состав "чаек" вернулись Роберт Санчес, Льюис Данк и Алексис Макаллистер.

"Красные" из-за травмы недосчитались Дарвина Нуньеса, чье место в старте занял Алекс Окслейд-Чемберлен.

Хозяева увереннее начал матч, лучше контролируя мяч и опаснее атакуя. На восьмой минуте Солли Марч наносил обводящий удар с правого края штрафной. Алиссон был уже бессилен, однако свою команду спас Трент Александер-Арнольд, прикрывший дальний угол ворот.

"Брайтон" продолжил напрягать чужую оборону, тогда как "Ливерпуль" в первой половине первого тайма не показал в атаке ровным счетом ничего.

Вскоре "красные" пару раз огрызнулись, но затем вновь сосредоточились на оборонительных действиях.

На 41-й минуте голкипер "Ливерпуля" Алиссон сбил в своей штрафной Марча, однако из-за офсайда пенальти не был назначен.

В начале второго тайма справедливость восторжествовала. "Чайки" перехватили мяч на чужой половине поля и тут же организовали контратаку. Оказавшись в штрафной, Каору Митома прострелил на границу вратарской, а там Марч в касание поразил ворота — 1:0.

Спустя семь минут Марч оформил дубль. Солли получил мяч от Эвана Фергюсона на подступах к штрафной, вошел в площадку и пробил при бездействии защитника — 2:0.

Чтобы попытаться перевернуть игру, "Ливерпуль" просто не мог зацепиться за мяч. При этом "Брайтон" не спешил отходить назад, продолжая остро атаковать.

На 81-й минуте счет закономерно стал разгромным. Вышедший на замену Данни Уэлбек перебросил мяч через Джо Гомеса и тут же нанес удар с границы вратарской — 3:0.

Третий гол окончательно надломил "красных", которые даже не попытались забить гол престижа.

"Ливерпуль" понес очередную потерю очков и проиграл абсолютно заслуженно. "Брайтон" одержал эту победу, действуя первым номером и диктуя игру.

"Брайтон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Брайтон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 14.01.2023 20:57 # hunter022
    Наши уничтожили группу ВСУ

    Наши парни задаются вопросом!

    За что умирает ВСУ?
    За лгбт парады? За хозяев запада?
    Мы находясь тут смотрели их телевидение, там такую жесть несут мама не горюй, так жестко фильтруют и промывают мозги что если реально смотреть это месяц реально в голову людям дурные мысли лезут.
    А представьте они это делают уже сколько лет.

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  2. thegodfather 14.01.2023 20:54 # thegodfather
    я оруууууууу ахахахха, а МЮ то в гонке...если арс завтра проебет...а потом МЮ еще и АРС натянет, то ахахахха бляяя Тен Хааг конечно молодец)))))

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  3. fiezzo 14.01.2023 20:51 # fiezzo
    В шести областях Украины повреждены энергетические объекты
    Министр энергетики Герман Галущенко - "прилеты" по энергетическим объектам были в шести областях - Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской. В большинстве из них аварийные отключения


    Жесть конечно проблемы на украине с кондиционерами

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  4. thegodfather 14.01.2023 20:50 # thegodfather
    Кстати, че там не прав я был по Холланду и общей картине игры МС? Сильнее они стали с приходом Холланда? Количество голов отдельного игрока ни на что в современном футболе не влияет. Спросите у КРИРО и МЮ

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  5. division 14.01.2023 20:49 # division
    Три смачных камшота на колбасные лица

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  6. thegodfather 14.01.2023 20:47 # thegodfather
    кароч финал лч лузерка-челси.

    ну и понятно кто победит, конечно же не лузеры

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  7. thegodfather 14.01.2023 20:45 # thegodfather
    14.01.2023 20:09 #
    sausage

    Вот Нуньеса все обсирают, а он своими постоянными открываниями и крутыми забегами реально не даёт свободно дышать сопернику покруче всякого высокого прессинга. Салах так раньше тоже играл, а сейчас ни от кого такой опасности не идёт.

    Источник: http://fapl.ru/posts/97972/?c=1#c7704487


    вухахаххахахаххххххххххххххххххххх

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  8. ataman 14.01.2023 20:43 # ataman
    А дело то не в Поттере было

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  9. kojan 14.01.2023 20:42 # kojan
    Брайтон схарчил лузерпук аки школьник леденец...

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  10. iskander8sg 14.01.2023 20:39 # iskander8sg
    а потом будете удивлены, что вас будут калечить или убивать накурортах или других поездках за границу мерзлоты.

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  11. zheka000000 14.01.2023 20:36 # zheka000000
    путин какает на красной площади.
    Российские СМИ полностью замалчивают мероприятие.

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  12. thegodfather 14.01.2023 20:34 # thegodfather
    пеп поплыл маленько чет, но первый гол мю не должны были засчитывать...так нельзя, это несправедлио по отношени ко всем остальным командам лиги. Любой другой команде засчитали бы оффсайд, решфворд бежал за мячем, он влиял на эпизод на все 100%...как такое могут засчитывать...известно только ФАшникам, худшие судьи в топ лигах.

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  13. fiezzo 14.01.2023 20:33 # fiezzo
    В Днепропетровске очередная ракета ПВО ВСУ прилетела в жилой дом.

    Кличко: «В Киеве раздаются взрывы. Сейчас работает ПВО. Будьте в укрытиях!».

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  14. liver-winner 14.01.2023 20:32 # liver-winner
    Если бы я был болельщиком Ливерпуля.... я был бы злой..

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  15. breadpeat 14.01.2023 20:31 # breadpeat
    чет как то неудобно даже

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  16. thegodfather 14.01.2023 20:30 # thegodfather
    аналитика сосача про то что ливерпук идет правильным путем и впереди только лучше уже была тут?

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  17. hunter022 14.01.2023 20:28 # hunter022
    «Марш вдов» в Киеве: жены и родные ВСУшников, числящихся пропавшими без вести, вышли на протест
    Украинские СМИ полностью замалчивают мероприятие.

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  18. narcot 14.01.2023 20:22 # narcot
    Балять, какие же косые у чмонь ракеты



    В Кривом Роге ракета упала в частном секторе рядом с объектом критической инфраструктуры, сообщил глава районной военной администрации Александр Вилкул.

    Один человек погиб, еще один получил ранение. Повреждены шесть частных домов, на месте работают спасательные и аварийные службы.

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  19. ratamahatta 14.01.2023 20:21 # ratamahatta
    ливерпуль Гокпецо, даже рот клопа не помог

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  20. fiezzo 14.01.2023 20:15 # fiezzo
    На фемдаче сегодня разоблачили фальшивого украинского волонтера Миколу. Он две недели собирал донаты на ВСУ, а сейчас не смог правильно ответить психологине Лере ПиZда как правильно говорить Паляница. Такой кринж

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