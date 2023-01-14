"Брайтон" сокрушил "Ливерпуль"

"Брайтон" одержал победу 3:0 над "Ливерпулем" и обошел своего соперника в таблице Премьер-Лиги.

Относительно матча Кубка Англии против "Мидлсбро" в стартовый состав "чаек" вернулись Роберт Санчес, Льюис Данк и Алексис Макаллистер.



"Красные" из-за травмы недосчитались Дарвина Нуньеса, чье место в старте занял Алекс Окслейд-Чемберлен.



Хозяева увереннее начал матч, лучше контролируя мяч и опаснее атакуя. На восьмой минуте Солли Марч наносил обводящий удар с правого края штрафной. Алиссон был уже бессилен, однако свою команду спас Трент Александер-Арнольд, прикрывший дальний угол ворот.



"Брайтон" продолжил напрягать чужую оборону, тогда как "Ливерпуль" в первой половине первого тайма не показал в атаке ровным счетом ничего.



Вскоре "красные" пару раз огрызнулись, но затем вновь сосредоточились на оборонительных действиях.



На 41-й минуте голкипер "Ливерпуля" Алиссон сбил в своей штрафной Марча, однако из-за офсайда пенальти не был назначен.



В начале второго тайма справедливость восторжествовала. "Чайки" перехватили мяч на чужой половине поля и тут же организовали контратаку. Оказавшись в штрафной, Каору Митома прострелил на границу вратарской, а там Марч в касание поразил ворота — 1:0.



Спустя семь минут Марч оформил дубль. Солли получил мяч от Эвана Фергюсона на подступах к штрафной, вошел в площадку и пробил при бездействии защитника — 2:0.



Чтобы попытаться перевернуть игру, "Ливерпуль" просто не мог зацепиться за мяч. При этом "Брайтон" не спешил отходить назад, продолжая остро атаковать.



На 81-й минуте счет закономерно стал разгромным. Вышедший на замену Данни Уэлбек перебросил мяч через Джо Гомеса и тут же нанес удар с границы вратарской — 3:0.



Третий гол окончательно надломил "красных", которые даже не попытались забить гол престижа.



"Ливерпуль" понес очередную потерю очков и проиграл абсолютно заслуженно. "Брайтон" одержал эту победу, действуя первым номером и диктуя игру.



"Брайтон" — "Ливерпуль". Отчет о матче