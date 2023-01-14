Гвардиоле "плевать", если "Сити" не выиграет Премьер-Лигу

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему "плевать", если его команда не выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

Поражение 2:1 от "Манчестер Юнайтед" в субботу ухудшило шансы "Сити" на защиту титула и дает "Арсеналу" очередной шанс упрочить свое лидерство в таблице.



Вылетев из Кубка Лиги посреди недели, Гвардиола не видит трагедии в том, как складывается этот сезон, и больше озабочен игрой своей команды.



"Мне плевать, если мы не выиграем Премьер-Лигу и Кубок Лиги. Мы и так много выиграли за последнее время, так что это не проблема. Проблема в том, как мы играем".



"Первый гол МЮ? Ну, Рэшфорд был офсайде. Бруну Фернандеш — нет. Вмешался Рэшфорд в игру или нет... Он отвлек наших голкипера и защитников. Мне известны правила. Мы знаем, где мы играли. На этих стадионах рефери сложно принимать решения", — сообщил Гвардиола BT Sport.