Ван Нистелрой смирился с уходом Мадуэке в "Челси"

Главный тренер ПСВ Рууд Ван Нистелрой признал, что его клуб бессилен помешать уходу вингера Нони Мадуэке в "Челси".

Согласно слухам, стартовое предложение "Челси" по Мадуэке в размере 30 миллионов фунтов было отклонено, однако Ван Нистелрой не надеется предотвратить уход 20-летнего англичанина и уже ищет замену.



"Сейчас вопрос в том, чтобы найти хорошую замену. Похоже на то, что мы можем потерять очередного большого игрока в зимнее трансферное окно".



"Я знаю, что "Челси" хочет Мадуэке. Я бы предпочел не отпускать его, но я не могу помешать большим клубам выражать свой интерес к нему".



"Мадуэке сам создал этот интерес с помощью своих потрясающих качеств и своей игры здесь в Голландии и в еврокубках".



"Я спрашивал у клуба, можем ли мы как-нибудь сохранить его здесь. Я надеялся, что Мадуэке останется в ПСВ подольше".



"Я сказал клубу сделать все возможное, чтобы сохранить его. Он важен для этого клуба. Но я знаю, что это совершенно другая история, когда тебе предлагают большие деньги", — цитирует Ван Нистелроя Daily Mirror.