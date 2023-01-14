"Юнайтед" взял верх в дерби Манчестера

"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу 2:1 в дерби против "Манчестер Сити".

Только Тирелл Маласиа и Фред уцелели в стартовом составе "красных дьяволов" относительно матча Кубка Лиги против "Чарльтона".



У "горожан" лишь Кайл Уолкер, Жоау Канселу и Фил Фоден сохранили свои места в старте относительно поединка Кубка Лиги против "Саутгемптона".



"Сити" начал так, словно продолжил матч против "Саутгемптона", играя совершенно без ворот. "Юнайтед" с успехом гасил атаки соперника и впереди выглядел перспективнее.



Первый опасный момент в матче возник на 11-й минуте, когда полузащитник хозяев Бруну Фернандеш вышел на удар по правому краю штрафной площади, но не попал в дальний угол ворот.



Гости впервые показали зубы в середине первого тайма, однако удар Эрлинга Холанда из пределов штрафной был заблокирован.



На 34-й минуте Маркус Рэшфорд на левом фланге проскочил мимо Эдерсона, опрометчиво вышедшего из своих ворот, однако своего голкипера подстраховал Мануэль Аканджи, встав на пути мяча.



На 37-й минуте Рэшфорд вновь оказался в центре внимания, ворвавшись в штрафную по левому краю, однако Маркус чуть отпустил от себя мяч, и тот стал добычей Эдерсона.



До перерыва "горожане" больше ничего не создали впереди, если не считать неточный удар Уолкера с дистанции.



Во втором тайме "Сити" прибавил, а на 60-й минуте даже открыл счет. Кевин Де Брюйне прошел по правому краю штрафной до лицевой линии, откуда выполнил подачу во вратарскую, а там едва появившийся на замену Джек Грилиш без сопротивления пробил головой — 0:1.



"Горожане" не продемонстрировали большого рвения ко второму голу и вскоре сосредоточились на удержании минимального преимущества.



У "Юнайтед" не было реальных моментов, но на 78-й минуте счет стал равным. Рэшфорд был выведен один на один по центру, однако Маркус, находясь в офсайде, не стал касаться мяча и создал заслон для Фернандеша, который в касание поразил ворота — 1:1.



Пока гости приходили в себя, их соперник забил второй гол. На 82-й минуте Алехандро Гарначо с левого края штрафной прострелил во вратарскую, где Рэшфорд в касание расстрелял Эдерсона — 2:1.



"Дьяволы" весьма уверенно выдержали финальный штурм соперника, который так и не создал реальных возможностей избежать поражения.



Гол Фернандеша выглядел крайне спорным, однако "Юнайтед" сполна воспользовался обстоятельствами и перевернул игру против соперника, который явно не в порядке.



"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче