"Юнайтед" взял верх в дерби Манчестера
"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу 2:1 в дерби против "Манчестер Сити".
Только Тирелл Маласиа и Фред уцелели в стартовом составе "красных дьяволов" относительно матча Кубка Лиги против "Чарльтона".
У "горожан" лишь Кайл Уолкер, Жоау Канселу и Фил Фоден сохранили свои места в старте относительно поединка Кубка Лиги против "Саутгемптона".
"Сити" начал так, словно продолжил матч против "Саутгемптона", играя совершенно без ворот. "Юнайтед" с успехом гасил атаки соперника и впереди выглядел перспективнее.
Первый опасный момент в матче возник на 11-й минуте, когда полузащитник хозяев Бруну Фернандеш вышел на удар по правому краю штрафной площади, но не попал в дальний угол ворот.
Гости впервые показали зубы в середине первого тайма, однако удар Эрлинга Холанда из пределов штрафной был заблокирован.
На 34-й минуте Маркус Рэшфорд на левом фланге проскочил мимо Эдерсона, опрометчиво вышедшего из своих ворот, однако своего голкипера подстраховал Мануэль Аканджи, встав на пути мяча.
На 37-й минуте Рэшфорд вновь оказался в центре внимания, ворвавшись в штрафную по левому краю, однако Маркус чуть отпустил от себя мяч, и тот стал добычей Эдерсона.
До перерыва "горожане" больше ничего не создали впереди, если не считать неточный удар Уолкера с дистанции.
Во втором тайме "Сити" прибавил, а на 60-й минуте даже открыл счет. Кевин Де Брюйне прошел по правому краю штрафной до лицевой линии, откуда выполнил подачу во вратарскую, а там едва появившийся на замену Джек Грилиш без сопротивления пробил головой — 0:1.
"Горожане" не продемонстрировали большого рвения ко второму голу и вскоре сосредоточились на удержании минимального преимущества.
У "Юнайтед" не было реальных моментов, но на 78-й минуте счет стал равным. Рэшфорд был выведен один на один по центру, однако Маркус, находясь в офсайде, не стал касаться мяча и создал заслон для Фернандеша, который в касание поразил ворота — 1:1.
Пока гости приходили в себя, их соперник забил второй гол. На 82-й минуте Алехандро Гарначо с левого края штрафной прострелил во вратарскую, где Рэшфорд в касание расстрелял Эдерсона — 2:1.
"Дьяволы" весьма уверенно выдержали финальный штурм соперника, который так и не создал реальных возможностей избежать поражения.
Гол Фернандеша выглядел крайне спорным, однако "Юнайтед" сполна воспользовался обстоятельствами и перевернул игру против соперника, который явно не в порядке.
"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
14.01.2023 17:30
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Последние комментарии:
ТГ-канал Джокер ДНР пишет:
В очень секретном и очень закрытом чате WhatsApp сбежавшие из Соледара украинские солдатики делятся впечатлениями после встречи с бойцами чвк Вагнер. Говорят, что они воюют будто инопланетяне, которые могут видеть сквозь стены, телепортироваться и очень быстро двигаться. Советуют своим побратимам уё.. убегать в случае встречи с ними. Кстати к этим советам стоит прислушаться украинским солдатикам, которые ещё не сбежали из Бахмута. Эта ночь для многих станет последней.
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во втором тайме Тен Хаг достал конспекты Сульшера, кстати.
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очень важная победа, но есть еще одна важная битва с el dominator
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Сообщается, что из под завалов слышны крики людей.
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С места прилета ракеты в жилой дом в Днепре сообщают, что из-под завалов слышны крики людей, пишет телеграм-канал «Украина Сейчас».
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14.01.2023 14:01 #
mufc1994
Облакааааа, к хохолькам летят гостиииинцыыыыыыы
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Источник: http://fapl.ru/posts/97955/?c=1#c7703766
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ПОлучить разгром в Харьковской области, потерять Херсон и правобережную часть области, понести потери в несколько 10-в тысяч солдат, провести мобилизацию, положить еще несколько 10-в тысяч солдат, чтобы взять Соледар, и то не совсем.
Лучшая операция в истории, по мнению далбаебов. Все что надо знать про кацапов)
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Сито в очередной раз доказало, какое они говно с холаном) грилиш+альварез >> фоден+холан
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лысый шарлатан победил
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Удивительно, как днофред закрыл кдб в первом тайме, во втором просел, но все же. Фоден тоже 0 из-за бисаки прилепалы. Ну и очередное доказательство, что именно, как 9ка Кун > хохланда, ибо он самодостаточен.
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Красиво ситюков поимели, но надо было ипать их ещё в первом тайме. Хотя конечно жаль, что манки очки набрали. МЮ становится реальной силой, Тен Хаг топчик.
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неожиданно, молодцы мю
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Пеп столько лет в Сити и кошелек безразмерный, казалось бы, строй машину-убийцу, а они каждый раз просираются в ЛЧ, ещё из кубков вылетают, и в чемпионате щас отстают. Это при том, что состава по именам хватает на мини топ-лигу, бля ещё и Хааланд. Просто пздц Пеп, как так-то
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А почему у Хохланда стата по забитым голам не меняется? Ах да, канистра с ТОПами играть начала....
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С Победой! Manchester is Red. По сравнению с прошлым сезоном это конечно абсолютно другой Решфорд.
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ротафа
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Не столько приятен результат, сколько то, что Тен Хаг нашёл все таки характер в этих игроках. Даже при 0:1 думал, что это другая команда нежели на этихаде и даже поражение вселяло надежду, что команда движется в правильном направлении. Фаны Сити не расстраивайтесь с таким тренером как Пеп вы не пропадёте, во многих аспектах Ваш клуб сильнее на данный момент.
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Муму ебали по игре а тут из под шконарь вылезли адепты клуба пидарасов Манчестера)
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Побеждает помойка против КОРОЛЕЙ, а горят портовые шлюхи ахахаха ничего не меняется
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Это было акуенно!!! Ситюки пидары дырявые, а с арсеналом еще пообщаемся
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Короли второго места))).
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