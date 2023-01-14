"Юнайтед" взял верх в дерби Манчестера

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу 2:1 в дерби против "Манчестер Сити".

Только Тирелл Маласиа и Фред уцелели в стартовом составе "красных дьяволов" относительно матча Кубка Лиги против "Чарльтона".

У "горожан" лишь Кайл Уолкер, Жоау Канселу и Фил Фоден сохранили свои места в старте относительно поединка Кубка Лиги против "Саутгемптона".

"Сити" начал так, словно продолжил матч против "Саутгемптона", играя совершенно без ворот. "Юнайтед" с успехом гасил атаки соперника и впереди выглядел перспективнее.

Первый опасный момент в матче возник на 11-й минуте, когда полузащитник хозяев Бруну Фернандеш вышел на удар по правому краю штрафной площади, но не попал в дальний угол ворот.

Гости впервые показали зубы в середине первого тайма, однако удар Эрлинга Холанда из пределов штрафной был заблокирован.

На 34-й минуте Маркус Рэшфорд на левом фланге проскочил мимо Эдерсона, опрометчиво вышедшего из своих ворот, однако своего голкипера подстраховал Мануэль Аканджи, встав на пути мяча.

На 37-й минуте Рэшфорд вновь оказался в центре внимания, ворвавшись в штрафную по левому краю, однако Маркус чуть отпустил от себя мяч, и тот стал добычей Эдерсона.

До перерыва "горожане" больше ничего не создали впереди, если не считать неточный удар Уолкера с дистанции.

Во втором тайме "Сити" прибавил, а на 60-й минуте даже открыл счет. Кевин Де Брюйне прошел по правому краю штрафной до лицевой линии, откуда выполнил подачу во вратарскую, а там едва появившийся на замену Джек Грилиш без сопротивления пробил головой — 0:1.

"Горожане" не продемонстрировали большого рвения ко второму голу и вскоре сосредоточились на удержании минимального преимущества.

У "Юнайтед" не было реальных моментов, но на 78-й минуте счет стал равным. Рэшфорд был выведен один на один по центру, однако Маркус, находясь в офсайде, не стал касаться мяча и создал заслон для Фернандеша, который в касание поразил ворота — 1:1.

Пока гости приходили в себя, их соперник забил второй гол. На 82-й минуте Алехандро Гарначо с левого края штрафной прострелил во вратарскую, где Рэшфорд в касание расстрелял Эдерсона — 2:1.

"Дьяволы" весьма уверенно выдержали финальный штурм соперника, который так и не создал реальных возможностей избежать поражения.

Гол Фернандеша выглядел крайне спорным, однако "Юнайтед" сполна воспользовался обстоятельствами и перевернул игру против соперника, который явно не в порядке.

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2023 17:30

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Последние комментарии:




  1. hunter022 14.01.2023 17:53 # hunter022
    ТГ-канал Джокер ДНР пишет:

    В очень секретном и очень закрытом чате WhatsApp сбежавшие из Соледара украинские солдатики делятся впечатлениями после встречи с бойцами чвк Вагнер. Говорят, что они воюют будто инопланетяне, которые могут видеть сквозь стены, телепортироваться и очень быстро двигаться. Советуют своим побратимам уё.. убегать в случае встречи с ними. Кстати к этим советам стоит прислушаться украинским солдатикам, которые ещё не сбежали из Бахмута. Эта ночь для многих станет последней.

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  2. scholes18 14.01.2023 17:52 # scholes18
    во втором тайме Тен Хаг достал конспекты Сульшера, кстати.

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  3. antuanpdf 14.01.2023 17:51 # antuanpdf
    очень важная победа, но есть еще одна важная битва с el dominator

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  4. b84 14.01.2023 17:49 # b84
    Сообщается, что из под завалов слышны крики людей.

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  5. narcot 14.01.2023 17:48 # narcot
    С места прилета ракеты в жилой дом в Днепре сообщают, что из-под завалов слышны крики людей, пишет телеграм-канал «Украина Сейчас».

    По данным помощника главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, спасено 15 человек, количество погибших и пострадавших уточняется.



    14.01.2023 14:01 #
    mufc1994

    Облакааааа, к хохолькам летят гостиииинцыыыыыыы
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    Источник: http://fapl.ru/posts/97955/?c=1#c7703766

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  6. iskander8sg 14.01.2023 17:46 # iskander8sg
    ПОлучить разгром в Харьковской области, потерять Херсон и правобережную часть области, понести потери в несколько 10-в тысяч солдат, провести мобилизацию, положить еще несколько 10-в тысяч солдат, чтобы взять Соледар, и то не совсем.
    Лучшая операция в истории, по мнению далбаебов. Все что надо знать про кацапов)

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  7. narcot 14.01.2023 17:45 # narcot
    Сито в очередной раз доказало, какое они говно с холаном) грилиш+альварез >> фоден+холан

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  8. tvinkovod 14.01.2023 17:45 # tvinkovod
    лысый шарлатан победил

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  9. keane16 14.01.2023 17:42 # keane16
    Удивительно, как днофред закрыл кдб в первом тайме, во втором просел, но все же. Фоден тоже 0 из-за бисаки прилепалы. Ну и очередное доказательство, что именно, как 9ка Кун > хохланда, ибо он самодостаточен.

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  10. sausage 14.01.2023 17:40 # sausage
    Красиво ситюков поимели, но надо было ипать их ещё в первом тайме. Хотя конечно жаль, что манки очки набрали. МЮ становится реальной силой, Тен Хаг топчик.

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  11. skydreams 14.01.2023 17:40 # skydreams
    неожиданно, молодцы мю

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  12. ian 14.01.2023 17:39 # ian
    Пеп столько лет в Сити и кошелек безразмерный, казалось бы, строй машину-убийцу, а они каждый раз просираются в ЛЧ, ещё из кубков вылетают, и в чемпионате щас отстают. Это при том, что состава по именам хватает на мини топ-лигу, бля ещё и Хааланд. Просто пздц Пеп, как так-то

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  13. bushwacka 14.01.2023 17:38 # bushwacka
    А почему у Хохланда стата по забитым голам не меняется? Ах да, канистра с ТОПами играть начала....

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  14. novocaine 14.01.2023 17:38 # novocaine
    С Победой! Manchester is Red. По сравнению с прошлым сезоном это конечно абсолютно другой Решфорд.

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  15. alexomck 14.01.2023 17:37 # alexomck
    ротафа

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  16. mickey 14.01.2023 17:37 # mickey
    Не столько приятен результат, сколько то, что Тен Хаг нашёл все таки характер в этих игроках. Даже при 0:1 думал, что это другая команда нежели на этихаде и даже поражение вселяло надежду, что команда движется в правильном направлении. Фаны Сити не расстраивайтесь с таким тренером как Пеп вы не пропадёте, во многих аспектах Ваш клуб сильнее на данный момент.

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  17. lexa-arsenal 14.01.2023 17:36 # lexa-arsenal
    Муму ебали по игре а тут из под шконарь вылезли адепты клуба пидарасов Манчестера)

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  18. moneycity 14.01.2023 17:36 # moneycity
    Побеждает помойка против КОРОЛЕЙ, а горят портовые шлюхи ахахаха ничего не меняется

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  19. quavo 14.01.2023 17:36 # quavo
    Это было акуенно!!! Ситюки пидары дырявые, а с арсеналом еще пообщаемся

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  20. skychnie-oboi 14.01.2023 17:35 # skychnie-oboi
    Короли второго места))).

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