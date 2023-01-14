Боссам "Эвертона" приказано не приезжать на матч с "Саутгемптоном"
Членам совета директоров "Эвертона" было приказано не приезжать на матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу по соображениям безопасности.
В субботу "ирисок" ждет крайне важный матч на "Гудисон Парк" против своего прямого конкурента в борьбе за выживание в Премьер-Лиге.
"Эвертон" очень слабо проводит этот сезон, и болельщики мерсисайдского клуба планируют выразить свое разочарование с помощью акции протеста в день матча.
Однако ни владелец "Эвертона" Фархад Мошири, ни президент Билл Кенрайт, ни другие высшие руководители клуба не увидят это своими глазами.
В официальном заявлении "Эвертона" говорится, что "из-за реальной угрозы безопасности", "агрессии" и "злобных и неприемлемых" сообщений руководителям было приказано не приезжать на "Гудисон Парк".
14.01.2023 17:00
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