Боссам "Эвертона" приказано не приезжать на матч с "Саутгемптоном"

Членам совета директоров "Эвертона" было приказано не приезжать на матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу по соображениям безопасности.

В субботу "ирисок" ждет крайне важный матч на "Гудисон Парк" против своего прямого конкурента в борьбе за выживание в Премьер-Лиге.



"Эвертон" очень слабо проводит этот сезон, и болельщики мерсисайдского клуба планируют выразить свое разочарование с помощью акции протеста в день матча.



Однако ни владелец "Эвертона" Фархад Мошири, ни президент Билл Кенрайт, ни другие высшие руководители клуба не увидят это своими глазами.



В официальном заявлении "Эвертона" говорится, что "из-за реальной угрозы безопасности", "агрессии" и "злобных и неприемлемых" сообщений руководителям было приказано не приезжать на "Гудисон Парк".