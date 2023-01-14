Apple TV хочет показывать матчи Премьер-Лиги

Apple TV хочет приобрести права на трансляцию матчей английской Премьер-Лиги внутри Британии.

В следующем месяце у видеосервиса Apple вступает в силу 10-летний контракт по трансляциям матчей МЛС, и американский технологический гигант жаждет расширить свое портфолио.



Apple TV уже прощупал почву в отношении Премьер-Лиги с помощью документального фильма про Европейскую Суперлигу под названием "Война за футбол" ("The War for Football"), который вышел в свет накануне.



Как известно, права на трансляцию матчей Премьер-Лиги внутри страны реализуются трехлетними циклами, и очередной из них заканчивается в 2025 году.



Позже в этому году начнется подготовка к торгам по следующему трехлетнему циклу, и Daily Mail ожидает, что Apple TV составит серьезную конкуренцию традиционным бродкастерам в лице Sky Sports и BT Sports.