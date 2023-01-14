Тен Хаг открыт к дальнейшим приобретениям

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что открыт к дальнейшим приобретениям в зимнее трансферное окно.

В этом месяце "Юнайтед" арендовал голкипера "Кристал Пэлас" Джека Батленда, заменив вернувшегося в "Ньюкасл" Мартина Дубравку, и нападающего "Бернли" Ваута Вегхорста, который стал заменой для разорвавшего свой контракт Криштиану Роналду.



И хотя трансферный бюджет "красных дьяволов" на январь крайне ограничен, Тен Хаг не закрывает дверь перед другими новичками.



"В лице Ваута мы получили еще одного игрока. Теперь у нас в составе есть тот баланс, как нам нужно. Я рад этому, и если нам предоставится больше возможностей, мы будем готовы и рассмотрим их, но, опять же, это должен быть правильный игрок", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.