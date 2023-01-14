Клопп чувствует, что "Ливерпуль" расплачивается за прошлый сезон

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп чувствует, что его команда столкнулась с последствиями невероятно напряженного прошлого сезона.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" долгое время претендовал на все четыре доступных трофея, завоевав Кубок Англии с Кубком Лиги и лишь в последнюю неделю упустив титул Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.



Это физическое и эмоциональное истощение сказалось на "Ливерпуле" в этом сезоне, который команда Клопп проводит ниже своего уровня.



"Это должно было оказать влияние. Теперь мы можем уверенно об этом говорить".



"Об этом не написано книги, об этом нет исследования. Насчет этого нет ничего, потому что прежде еще никто не играл так много матчей".



"Снаружи клуба люди говорят, словно мы находимся на дне таблицы. Иногда ты просто должен стиснуть зубы и преодолеть такой период", — цитирует Клоппа Daily Mail.