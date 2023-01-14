Фернандеш не боится "Сити"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что его команда не боится своих соседей из "Манчестер Сити".

Последние годы "Юнайтед" находился в тени у "Сити", который практически всегда считался фаворитом дерби Манчестера.



Однако сейчас "красные дьяволы" набрали отличную форму, проиграв лишь один из 18 последних матчей, и Фернандеш готов дать бой соседям в субботу на "Олд Траффорд".



"Манчестер Сити" — один из лучших клубов в лиге, но важно верить в себя. Сейчас вы, наверное, можете видеть команду, которая играет убедительным для фанатов и самих игроков образом, и это правильный способ выигрывать матчи".



"Сейчас на каждый матч ты выходишь с ощущением, что мы не боимся никого. В прошлом этого не было видно. В тяжелейших матчах слегка казалось: "Сможем мы это или нет?"



Посмотрите на фанатов, игроков, каждого сейчас — у всех есть ощущение, что нам по зубам любой соперник. Мы знаем, что этот матч значит для каждого в городе и клубе, для фанатов, для нас самих. Это хороший момент для нас", — цитирует Фернандеша Daily Mail.