Гвардиола отметил преображение МЮ при Тен Хаге

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил преображение "Манчестер Юнайтед" при Эрике Тен Хаге.

В преддверии субботнего дерби Манчестера "Юнайтед" находится всего в двух позициях и четырех очках позади "Сити" в таблице Премьер-Лиге. При этом текущая форма "красных дьяволов" лучше, нежели у их соседей.



Гвардиола ничуть не удивлен, как выступает "Юнайтед", и считает предстоящий матч хорошей проверкой для своей команды.



"У меня было ощущение, что сила и мастерство "Манчестер Юнайтед" всегда оставались при них".



"Им лишь нужно было освоиться, успокоиться и безусловно поддержать своего тренера. И сейчас "Юнайтед" играет так, как играл всю свою историю".



"Несколько месяцев назад я сказал, что "Юнайтед" вернулся. Люди возражали мне. Они вернулись. Я знал это, я чувствовал это".



"Если честно, я не такой уж большой фанат "Юнайтед", но это нормально, это хорошо, что они добиваются успехов. Он (Тен Хаг) заслуживает этого. Он очень хорошо трудится, и это будет хороший матч, чтобы проявить себя", — цитирует Гвардиолу The Independent.