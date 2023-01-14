Инвесторы с Ближнего Востока, Азии и Америки хотят купить МЮ

Инвесторы с Ближнего Востока, Азии и Америки проявили серьезный интерес к приобретению "Манчестер Юнайтед".

В ноябре Глэйзеры на публику озвучили свою готовность продать "Юнайтед" и даже наняли инвестиционный банк Raine Group, который собирает и анализирует поступающие предложения.



Как сообщает The Telegraph, возможность купить клуб с "Олд Траффорд" вызывала большой интерес у инвесторов со всего мира.



За ситуацией вокруг "Юнайтед" внимательно наблюдает богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф, а также другие инвесторы, которые в прошлом году пытались купить "Челси".



При этом Глэйзеры установили дедлайн до середины февраля, чтобы потенциальные покупатели могли выдвинуть официальные предложения насчет "красных дьяволов".



Глэйзеры оценивают "Юнайтед" в 6-8 миллиардов фунтов, однако далеко не факт, что американскому семейству удастся выручить за свой актив так много — например, Рэтклифф платить столько точно не будет.